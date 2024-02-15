蔡嘉欣同老公新婚感情淡　陳詩欣踢爆：就嚟分房瞓

藝人蔡嘉欣和陳詩欣向來感情要好，日前2人相約買年花，為屋企加添過年氣氛。蔡嘉欣去年年底與拍拖7年的男友結婚，她笑言首次以人妻身份過年，不知道要派雙封利是，Eunice則指利是數目不是重點，重點是裏面要大大封，嘉欣即笑稱：「要好似你屋企錢財夠多先做到，你啲利是好厚，我啲好單薄。」Eunice反駁稱：「你係派支票嘛！」2人都牙尖嘴利，相當合拍。

被問到難忘的新年回憶，Eunice表示是以前做娛樂新聞台主播時，在年廿九全日行花市，希望捕獲藝人蹤影，但結果就行足一日都無收穫。不過她好懷念這3年主播生涯，讓她學識執生和做主持技巧，「本身口才唔夠嘉欣勁，經過3年娛樂新聞台，再喺《姊妹淘》做主持，終於追得上嘉欣嘅口才。」

至於剛剛結婚兩個幾月的嘉欣，竟自爆與老公感情好淡，透露自己3月份會外出旅行旅行及工作，只得3日留港陪老公，「我哋好自由，我有叫埋佢但佢唔去，佢話會對我一世，所以唔使日日對住。」Eunice講笑說:「佢哋就嚟分房瞓。」不過Eunice亦有同感，指夫妻生活很平淡，但比嘉欣好少少，因為她與老公由拍拖到結婚時間較短。

提到龍年運程，肖狗的蔡嘉欣透露之前看過相士，指她今年整年會病足10個月，故希望自己身體健康，Eunice就笑言可能代表懷胎十月。嘉欣自認是富責任感的人，若做媽媽會全力湊小朋友，但現時仍想趁年輕繼續闖盪，「睇面相我覺得Eunice應該做媽咪先，因為佢圓潤啲。」Eunice即自爆婚後肥10磅，更取笑嘉欣:「你啱啱新婚，過一年後應該會肥7磅喇!」另外，提到嘉欣的巨胸胞姐Nicole近日跑出，搶盡她的風頭，嘉欣直言問過媽媽，家姐是否親生，為何自己得不到半點遺傳，笑指家姐上圍比她大7cup，是猛烈的胸。