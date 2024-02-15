反常神隱一個月！張栢芝疑佗第四胎　停工休養

女星張栢芝近日被指懷有第四胎，正停工休息。向來活躍於社交平台的她，自上月中開始未有再推出新視頻，最近的一條影片更是身穿鬆身衫及只拍攝上半身，刻意避開腹部位置，令再懷孕一說更添可信性！

張栢芝早年參演內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》令人氣爆升，工作更是多不勝數，為了養家經常四出頻撲。其感情生活同樣備受關注，曾跟男星謝霆鋒有過一段婚姻，並育有兩個兒子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus），離婚後她於2018年秘密誕下兒子張禮承（Marcus），但生父身份至今仍然成謎。近日有讀者爆料指栢芝已懷有第四胎，而且正停工休息！

栢芝向來活躍於各大社交平台，但自上月13日開始已沒有再上載任何新消息，即使新春節慶亦未見其「蹤影」，而對上一條視頻，她更穿上闊身白衫並刻意只拍上半身，令懷孕傳言更添疑團！在該視頻中，栢芝心情大靚，笑容滿臉，表示農曆新年會在香港度過，並依照家中傳統吃蘿蔔糕，至於講到會跟多少家人一起度歲時，她即調皮地笑說：「吓，多少個家人？」她想了想再回答：「在香港的所有家人。」令人猜測是否家中會添新成員，所以要「停一停、諗一諗」數清楚！栢芝亦有提到過去一年最開心的事，身為好老闆的她，直言最開心是跟自己的團隊一起去旅行，其中更曾齊齊到北京環球影城遊玩，而新一年最希望大家都身體健康。

官司纏身 終有進展

多年來獨力照顧三個兒子的栢芝，早年曾公開表示恨生女兒，過去亦傳過懷第四胎的消息，但她均會公開亮相以行動闢謠，對於Marcus的生父之謎，網上曾傳過是內地某位富商，最近則傳是新加坡富二代，但有關方面已作出否認，栢芝的私生活可謂十分受大眾關注！而就今次栢芝懷第四胎之傳聞，記者向其經理人求證，惟至今仍未獲回覆。

雖然再懷孕一事未知真偽，不過栢芝與前經理人公司的合約官司，近月終有新進展，已定於明年12月3日開審，預審8日，而明年7月31日則會作一次半小時的審訊前審核，纏擾多年的官司，將於明年有個了結。