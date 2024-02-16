【是日通勝】

農曆正月初七

甲辰年 丙寅月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍

忌：結網、除服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：11、29、18

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業運強，能在職場上佔先機，毋懼競爭。

金牛座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙子座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

巨蟹座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

獅子座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。

處女座：事業與財運均告下跌，今天勿作重要決定。

天秤座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

天蠍座：整體運勢走下坡，沉着應對有助大事化小。

人馬座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

山羊座：謀事力不從心，要安守本分，勿多管閒事。

水瓶座：勉強無幸福，處理感情問題時忌自欺欺人。

雙魚座：財運不錯，與人合作，營商、投資均有利。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）雞 易成功

（跌）龍 心情差

鼠：工作表現不似預期，要認清自己能力。

牛：過去的事無謂留戀，鑽牛角尖冇好處！

虎：工作運一般，只顧抱怨不能解決問題。

兔：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

龍：是日沖煞，頭頭碰着黑，心情陷低谷。

蛇：待人接物要踏實，謹記驕兵必敗的道理。

馬：健康是財富，多做運動，對身體有益。

羊：整體運一般，要明哲保身，高調易惹禍。

猴：多體諒別人的難處，可改善人際關係。

雞：行動力強，懂自我鞭策，謀事易成功。

狗：膽大心細，處理大小問題均游刃有餘。

豬：渾身正能量，懂釋放壓力，可遠離煩惱。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：豬

屬豬的朋友於龍年真是豬籠入水之運。三粒大吉星，幸運的到來，縱使有三粒大凶星，也阻擋不了屬豬的幸運，比起屬雞的朋友，其幸運更是有過之而無不及，真是豬籠入水之年。

天厄凶星，天不佑你，厄運來臨，龍為水庫，豬為大江大河，江河之水流到水庫，暴雨外溢成災，對於屬豬的朋友，好易因為工作學習上的問題，造成情緒低落的外溢。幸有龍德吉星，上天有好生之德，龍有運化水的德性，可化解天厄凶星的外溢效應。

亡神凶星就是失魂落魄，容易忘記，特別有長新冠後遺症的腦霧。腦霧這種長新冠後遺症容易復發，足夠的休息，保持頭腦清醒好重要。紅鸞喜慶吉星，有助人際關係，更有利姻緣桃花，脫單求婚之好年歲。參與這樣的開心事，令人心情開懷，腦霧自可消散。

紫微吉星，有利工作事業發展，升職加薪的好意象，生意興隆好時機，這是紫微吉星帶給屬豬的朋友。由於工作事業發財關係，令工作時間多了，影響健康，暴敗凶星的出現，因工作過勞而造成健康問題，所以必須有足夠時間休息，避免發了財，轉一轉手，把金錢送進醫生的口袋中。