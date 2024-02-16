星玄｜屬雞陳自瑤謀事易成功　肚凸凸惹大肚疑雲

各位生日快樂，今日係2月16日，農曆正月初七「人日」，宜祭祀、掃舍。今日最旺嘅生肖屬雞，行動力強，懂自我鞭策，謀事易成功。藝人陳自瑤就係屬雞，近年佢北上發展成為帶貨女王，喺內地人氣急升，相信都搵不少。之前陳自瑤喺社交網上，分享一段拍劇嘅趣聞，當年拍攝劇集《寶寶大過天》嘅，一場嘔吐戲時，突然當場嘔血，嚇親在場嘅工作人員，不過好彩並非大事。只因拍攝前，佢食餅乾食得太快，唔小心整親個咀，雖然搞到嘔血。不過努力必定有回顧，佢當年憑呢套劇勇奪「最佳女配角」！

藝人陳自瑤（YoYo）早前上載咗幾張近照，見佢身穿公主袖白底碎花連身超短裙。不過佢晒完呢輯少女味濃嘅相，竟有網友留言問：「你有咗？」令其他網友都大感愕然。似乎係今次條裙仔太鬆身，加上佢坐低影相，令腰位望落脹卜卜咁，睇嚟都似係角度惹的禍。

今日嘅幸運星就係獅子座，享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。由歌手身份出道嘅鄭嘉穎，放膽轉型成為演員，努力過後嘅佢名成利就。不過人紅就自然事非多，早前佢被問到會唔會出席馬國明嘅婚禮，佢就直言要湊小朋友，所以唔會「浪費時間」出席其他聚會，言論一出，事件不斷發酵。但事件發生幾個月，似乎有破冰迹象，老公陳凱琳自爆老公，已經約咗馬國明補足，食飯慶祝對方新婚，仲唔係享天時地利人和。