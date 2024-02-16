娛圈單打︱妹控惹起非議　又逢黑粉攻擊

南韓演藝圈有出名「妹控」的李準基，四十幾歲人依然同胞妹同住；香港娛樂圈也有出名「妹控」，佢就係MIRROR的呂爵安（Edan）。佢不嬲錫細妹錫到燶，而且係真正地「錫」，例如阿妹生日，Edan即肉緊攬實，大啖錫落細妹面珠仔，好感情羨煞旁人。

咁當然，今時今日做乜都有人講，Edan的「妹控」行徑，在部分網民眼中就覺得過咗火位，有人仲攞日本父女赤裸浸浴的「另類傳統」相提並論，暗示咁樣唔多正常。其實兩兄妹自細一同長大，感情要好有乜出奇，大家無謂心邪！

講番Edan，佢最近開Live有感而發，呼籲各成員的粉絲團結，大家坐埋一條船，唔應該自己圍內嘈，應該槍口一致對外。即係咁，MIRROR粉絲有幾瘋狂，全港人都見識過，特別係兩位當紅炸子雞姜濤和Anson Lo，兩幫Fans為捧偶像各不相讓，只要兩人表演完結，即使其他人仍在台上，一樣拉大隊走人，剩下大量「吉櫈」，非常「有性格」。

Edan算係人緣不俗的一員，但一樣惹來黑粉攻擊，私訊謾罵沒完沒了，難怪佢大感洩氣。老實講，Edan並無講錯，MIRROR貴為「天團」，人紅自然是非多，這一年來飽受抨擊。若粉絲能夠團結一致，起碼偶像可以專心工作，唔使再為額外是非心煩。

好似由「爵屎」成立嘅後援會，去年10月忽然解散，疑因Admin私心自肥，引起其他「爵屎」不滿，搞到四分五裂。所以話啫，粉絲若想偶像開心，聽吓Edan講，團結啲啦！