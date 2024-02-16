章子怡帶前繼女遊日　甩汪峰不影響感情

影后章子怡近日剃掉眉毛拍攝電影《醬園弄殺夫案》，她離婚後事業野心更盛，但身為現代女性，她成功做到家庭事業兩兼顧。近日有粉絲目擊她帶同8歲女兒醒醒及前繼女「小蘋果」現身北海道滑雪場，趁春節休假盡享家庭樂，獲讚絕世好媽媽。

從網民分享的照片可見，45歲的子怡當天帶同小朋友用餐，紮起頭髮兼身穿簡約毛衣，即使素顏現身，女神氣質依然不減，粉絲大讚她保養得宜。坐在子怡身旁的醒醒身穿粉色上衣，相當可愛，醒醒旁邊的女孩樣貌被打格，但從身高及打扮推測，相信是子怡前繼女、前夫汪峰的女兒「小蘋果」，結伴出遊相當溫馨幸福。

栽培囡囡學滑雪

據悉醒醒自小已對滑雪有興趣，子怡在她5歲時，兩母女已現身雪地展身手，當時子怡在網上開心分享：「我親眼目睹孩子從生澀到自如的過程，美麗的雪場，勇敢的醒寶，開心的媽媽，美好的周末。」可見她對醒醒擁有運動細胞相當自豪，十分願意栽培她向這方面發展。

今次子怡「母女出遊」未見前夫汪峰身影，引來不少網民留言：「離婚了還帶着繼女旅行，確實格局不一般！」、「畫面好溫馨，看來章子怡離婚是個不錯的選擇。」也有人祝福她照顧好身體，繼續為觀眾帶來更多優秀作品。而子怡現身的是北海道二世古，全山規模最大的滑雪場，到處也有特色餐廳酒吧、商店及溫泉等等，酒店房價絕不便宜。