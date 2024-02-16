歐信希憶已故外婆　真情流露眼濕濕　

歌手歐信希近日與老戲骨演員黃文慧結緣，合作拍攝微電影《結結Loose Ends》，戲中不乏感人場面，黃文慧的真摰演繹更帶動信希傾情投入而熱淚盈眶。

片中黃文慧飾演患有認知功能障礙的年邁母親，她腦海只記得兒子童年參加歌唱比賽，想要一個紅色煲呔上台比賽，當年她非常反對兒子比賽，造成母子之間隔膜，不過多年後，她重返學校禮堂尋找參加歌唱比賽「兒子」，早已長大成人飾演兒子的歐信希，見到眼前的母親拿著紅色煲呔尋找自己，以盧冠廷一曲《天變地變情不變》來連繫母親記憶，母子相擁化解多年誤會。

談到拍攝時眼濕濕，信希感謝黃文慧帶他入戲，加上想起自己90歲高母親和已故外婆不禁真情流露：「雖然媽媽尚算健康，冇認知功能障礙，但偶然都會唔記得嘢，所以我出去做嘢嘅時候都會擔心佢，不過最深刻係諗起我外婆，最遺憾係相處時唔識照顧佢，如果我當年有多啲時間孝順佢就好喇！」

信希表示自己跟男主角的經歷頗為相似，他說：「拍攝時已經覺得好似度身訂造咁，真係好幸運遇到呢個劇本，希望大家畀多啲支持，尤其係同我一齊演出嘅黃文慧姐姐，佢真係激發咗我潛在戲癮，除咗做歌手同司儀，新一年想多啲拍劇，亦都計劃再開演唱會。」