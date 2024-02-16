美瑾霍絲新相被質疑整容　自嘲烏克蘭性玩偶捱轟

憑電影《變形金剛》（Transformers）系列成為性感女神的37歲美國女星美瑾霍絲（Megan Fox），自與美國饒舌男歌手Machine Gun Kelly（MGK）拍拖後形象大變，又釘唇環又將整條左臂紋身，而早前超級碗夜店慶功派對中，她與MGK連同美國天后Taylor Swift以及其球星男友Travis Kelce合照，顴骨與嘴唇極為突起，疑似整容過度，引起網友熱議。

美瑾於社交網站上載另外兩張不同角度的照片，其中一張樣子與原圖相似，另一張則是吐舌表情。她留言自嘲：「天啊，睇吓我睇落有幾……冇唔同。其實只係一張影得唔好嘅手機相，令我睇落似烏克蘭吹氣公仔，但係事實上我係似嗰啲只能喺日本買到嘅超級昂貴矽膠性玩偶。」

不過其言論惹怒烏克蘭人，有網友爆粗開罵：「乜X嘢？我係烏克蘭嚟……我睇落似吹氣公仔咩？」又有網友表示：「我諗對東歐人嘅歧視喺荷里活冇停過。烏克蘭依家俾一個無端捲入嘅戰爭摧毀緊，唔該大家集中返喺嗰度。」引發公關災難後，美瑾再度留言辯解：「天啊，我唔係咁嘅意思。烏克蘭女人係好X索，所以我想像中啲吹氣公仔都係咁索。畀一個女仔可以講吓笑得唔X得。」