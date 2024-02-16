過年食滯咗？中醫醒你消滯大法

過年經常外出拜年，加上聚會頻繁，少不免盡情飲飲食食，但吃得太多應節食品，可能出現飲飽食滯，以及其他消化不良的問題。想減輕腸胃的負擔，註冊中醫師許素芳博士建議以下保健茶飲或穴位按摩，想消滯不妨試試！

分實證虛證 長遠有影響

食滯屬於中醫的「食積」，病因是進食過量、暴飲暴食，或進食肥膩、黏滯難以消化的食物，引致食物積滯於胃腸，脾胃因而升降失常。許醫師指出：「食滯患者會覺得肚脹、胃脹、胃痛等，要步行一會才感覺好些。此外脹滯的情況沒有因時間而減輕，嚴重的更會嘔吐、腸鳴、脘腹脹滿及疼痛、胃氣胃酸多，大便失常等，亦可見到舌苔厚膩、口臭以及厭食等症狀。」

食滯也有分實證及虛證，實證之一是「飲食停滯」，症狀是不思飲食、脘腹脹滿、反酸或惡心等。出現這樣的情況通常是因為一時間吃得太多，暴飲暴食或進食肥膩濃味的食物，導致脾胃受損，無法及時消化和運走食物，食積停滯在胃腸部。另一個實證是「肝氣犯胃」，如果平時素有肝氣鬱結，感壓力大及精神緊張，稍一飲食不慎，容易引起肝氣橫逆侵犯脾，使脾胃受累，引致食滯。一般症狀是沒胃口、胃脘脹痛、頭頂痛、焦慮不安等，症狀隨情緒變化而加重。

虛證則有「脾胃虛弱」，常見於老人及小孩，消化能力較弱，加上一時間食得多食得急，便容易食滯。此類人士多長期肚瀉，稍吃生冷便容易不適，要注意食滯也可導致長遠問題。「脾胃為後天之本，氣血生化之源，長期脾胃運作失常的話，會導致氣滯血瘀，形成痰濕等，有機會發生慢性胃痛、腸鳴、腹瀉、厭食、因不吸引導致消瘦、肥胖、水腫等症狀，而且因『胃不和則臥不安』，容易引起失眠。」

山楂普洱 有助消化

許醫師說賀年食物中，不少都容易令人食滯，煎炸食物如油角、笑口棗、黏滯糕點如蘿蔔糕、黃金糕、年糕、蔗汁糕等都是油膩飽滯之物，她建議消化能力低之人少吃糯米飯或糯米製作的較難消化糕點。另外要注意臘味、海味如魚翅、鮑魚、海參、花膠和冬菇。「海味屬乾貨，若烹調處理時發得不夠透，吃進胃中繼續脹大，便是食滯的原因。」花生、瓜子、果仁、腰果、花生糖、脆麻花、湯圓等小食也不宜過量，全部易造成飽滯。

假若不慎食滯，可吃一些幫助消化的食品或飲品，例如普洱茶、陳皮、山楂、柚子、檸檬等，均可幫助消化解滯，和胃理氣，其膳食纖維亦有助消脹排便。要避免消化不良，許醫師建議進食時切忌過多及過急，宜先喝湯、吃菜、後吃肉，飯後應散步活動一下，亦可沖泡消滯茶飲用，加快恢復腸胃功能。飽滯問題如持續或有其他不適，應盡快求醫。

消滯茶飲推介

山楂麥芽茶

材料：山楂10克、炒麥芽10克、炒谷芽10克

做法：材料洗淨，加300至500毫升熱水焗10分鐘即成。

功效︰健脾消滯，紓緩腸胃不適。

普洱陳皮茶

材料：普洱茶葉10克、陳皮10克

做法：材料洗淨，加300至500毫升熱水焗10分鐘即成。

功效︰暖胃消脂、順氣化痰。

醒胃酸梅汁

材料：烏梅20克、桂花10克、冰糖/白沙糖適量

做法：材料洗淨，加1公升水煲20分鐘便可。

功效︰開胃消食，生津解渴。

*孕婦及長期病患者應先諮詢醫師。

穴位紓緩方法：

許醫師建議，如果有食滯問題可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴位按摩，按摩3至5分鐘或有痠脹感即可。

內關穴

作用：治胃痛、脹氣、胃痛、惡心。

位置：手腕橫紋正中，沿着兩條筋的中間往上約3橫指寬處。

中脘穴

作用：主治消化系統疾病，如腹脹、腹瀉；一般胃病等。

位置：肚臍上方約4橫指寬處。

足三里穴

作用：助消化，治腹瀉、腸胃不適等症狀。

位置：於外膝眼下約4橫指距離。