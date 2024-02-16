陳雅倫愛熟男自認唔難追　彭皓鋒試口服幹細胞抗癌

女星陳雅倫（Ellen）今天（16日）生日，自疫情後已多年沒在港搞生日派對的她，昨晚（15日）於銅鑼灣大搞生日派對，並邀請了大批圈中好友包括郭政鴻、張文慈及馬蹄露等參與，而早前患直腸癌令體重急跌44磅的彭皓鋒亦有出席，見他精神相當不俗。

Ellen約晚上11時半抵達，穿上紅色露肩上衣配襯黑色長裙的她，明艷照人，她指已很久未有跟大家見面，原定打算邀請更多朋友，但剛巧過年很多朋友都去了外遊。問到生日願望？她説：「最緊要身體健康，同埋依家大部份時間喺內地發展，希望有更多突破。」疫情開始留在內地兩年的她，發展了自己的短片平台，現時成績不俗，亦吸引了不同製作單位跟她傾合作，表示今年將會有不同演出，當中包括劇集和電影。談到感情生活，她坦言仍是單身並很想拍拖：「有冇真命天子主動同我示愛呀？（擇偶條件？）最緊要好珍惜我好錫我，當然都要有經濟基礎，我要求唔係咁多。（小鮮肉？）唔得，一定係成熟嘅男人，可以幫到我嘅人真係好緊要，我唔係咁難追㗎。（香港有男仔追你會留喺度？）嗰位先生要主動少少，有共識先令到我會考慮留喺度。」

至於彭皓鋒就表示現時身體有進展，他説：「睇我面色各樣都Ok嘅，上年12月尾認識咗一隻口服幹細胞，試緊佢效用，依家癌細胞指數一直好緊，試之前指數係8點幾，食咗2星期降到7點幾，啱啱月頭再檢查去到6點幾，好咗好多，不過我都會配合做化療電療，3月頭開始做，到時要再睇醫生再決定。」他指醫生表示若以手術處理，很大機會會設「造口」，對日常生活也有很大影響，故希望能以口服幹細胞，加上電療及化療去處理。談到工作，他坦言現時不敢接戲，因難以肯定自己的身體狀態變化，故不想影響劇組進度，現時工作以登台為主。

而於生日Party上，壽星女Ellen滿場飛，久未露面的朱永棠與太太譚凱琪家姐譚凱欣亦有到場，向壽星女送上祝賀，至於其他賓客還包括寇鴻萍與囡囡唐貝詩及唐貝欣、王瑋等，內地歌手關喆則於台上大唱首本名曲《想你的夜》，炒熱現場氣氛。