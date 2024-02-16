唐詩詠晒「鐵馬家族」合體　鄭嘉穎繼續冇影

藝人唐詩詠、馬國明、鄭嘉穎、林子善及黃嘉樂因拍攝劇集《鐵馬尋橋》已結緣，他們組成的「鐵馬家族」感情十分要好，每逢大時大節或有成員生日都會一齊慶祝，感情十分深厚。

今晚（15日），詩詠在社交平台分享兩張相，相中的她與林子善及黃嘉樂夫婦向新婚的馬明和湯洛雯（靚湯）拜年，並順道慶祝馬明生日及林子善在台慶頒獎禮上獲得「最佳男配角」，眾人手拿詩詠親手織的大吉及利是影合照，場面開心又溫馨，詩詠留言：「二哥二嫂嘅第一封利是，祝你們三年抱兩，像企鵝壽桃包一樣，大大小小開開心心。送上我的大吉，慶祝二哥生日，同子善奪得最佳男配角，Family and Love。」

相中唯獨不見去年尾以「嘥時間論」表示會缺席馬明海外婚禮的「大佬」鄭嘉穎，不過嘉穎與太太陳凱琳新年前已帶同兩名兒子飛澳洲度歲，日前更在當地為大仔Rafael慶祝生日，故未能出席「鐵馬」聚會。

有網民網民歡迎「二嫂」靚湯加入「鐵馬」大家庭，亦有網民留言「都唔見KC？關係真崩裂了」、「原來大哥心中真的覺得兄弟手足聯誼係浪費時間。大哥係天皇巨星，當然唔係任何平民百姓都可以稱兄道弟。大哥係有大哥嘅道理，大哥係要踏腳石，唔係絆腳石」。