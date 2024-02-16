反應熱烈欲罷不能　富臨皇宮加推全包宴及龍年開運宴

【營業資訊】富臨皇宮除了為讓各饕客享盡多款新穎菜譜外，特意延長加推12位用全包宴HK$1,999， 原隻鮑魚固然受歡迎，鴻運乳豬糅合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。

每席包括：

鴻運脆皮乳豬全體或

極品燒鵝皇

芝士珍寶大蝦球伊麵

碧綠炒珊瑚蚌帶子

原隻鮑魚扣金錢

龍皇燴燕窩或

花膠濃雞湯

海鹽蒸龍躉斑

蟹粉扒翡翠

當紅脆皮燒雞

蟠桃壽桃(12隻)

每席包：百威大樽裝啤酒2支，汽水6罐,茶芥12位及加一服務費

供應日期：即日起至2024年4月30日止

至於[廳房享用]龍年開運全包宴HK$4,288, 鳳凰展翅包撈起，花膠黑蒜燉水鴨等， 色香味俱全。

晚飯3大優品(三選一)

京式片皮鴨48/半隻 68/隻 生猛龍蝦約一斤HK$168

脆皮童子雞 28/隻

顧客查詢熱線：2353 5866

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