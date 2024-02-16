反應熱烈欲罷不能　富臨皇宮加推全包宴及龍年開運宴

2024年02月16日 12:00
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    （客戶提供）
    【營業資訊】富臨皇宮除了為讓各饕客享盡多款新穎菜譜外，特意延長加推12位用全包宴HK$1,999， 原隻鮑魚固然受歡迎，鴻運乳豬糅合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。
    每席包括：
    鴻運脆皮乳豬全體或
    極品燒鵝皇
    芝士珍寶大蝦球伊麵
    碧綠炒珊瑚蚌帶子
    原隻鮑魚扣金錢
    龍皇燴燕窩或
    花膠濃雞湯
    海鹽蒸龍躉斑
    蟹粉扒翡翠
    當紅脆皮燒雞
    蟠桃壽桃(12隻)
    每席包：百威大樽裝啤酒2支，汽水6罐,茶芥12位及加一服務費
    供應日期：即日起至2024年4月30日止
    至於[廳房享用]龍年開運全包宴HK$4,288, 鳳凰展翅包撈起，花膠黑蒜燉水鴨等， 色香味俱全。
    晚飯3大優品(三選一)
    京式片皮鴨48/半隻 68/隻 生猛龍蝦約一斤HK$168
    脆皮童子雞 28/隻
    喜歡外賣的朋友，富臨皇宮更有特備多款套餐及美饌，提供外賣自取，富臨網購：https://fulumcuisine.zeek.store/
    顧客查詢熱線：2353 5866
    https://www.fulum.com.hk
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