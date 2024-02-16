反應熱烈欲罷不能 富臨皇宮加推全包宴及龍年開運宴
2024年02月16日 12:00
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（客戶提供）
【營業資訊】富臨皇宮除了為讓各饕客享盡多款新穎菜譜外，特意延長加推12位用全包宴HK$1,999， 原隻鮑魚固然受歡迎，鴻運乳豬糅合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。
每席包括：
鴻運脆皮乳豬全體或
極品燒鵝皇
芝士珍寶大蝦球伊麵
碧綠炒珊瑚蚌帶子
原隻鮑魚扣金錢
龍皇燴燕窩或
花膠濃雞湯
海鹽蒸龍躉斑
蟹粉扒翡翠
當紅脆皮燒雞
蟠桃壽桃(12隻)
每席包：百威大樽裝啤酒2支，汽水6罐,茶芥12位及加一服務費
供應日期：即日起至2024年4月30日止
至於[廳房享用]龍年開運全包宴HK$4,288, 鳳凰展翅包撈起，花膠黑蒜燉水鴨等， 色香味俱全。
晚飯3大優品(三選一)
京式片皮鴨48/半隻 68/隻 生猛龍蝦約一斤HK$168
脆皮童子雞 28/隻
喜歡外賣的朋友，富臨皇宮更有特備多款套餐及美饌，提供外賣自取，富臨網購：https://fulumcuisine.zeek.store/
顧客查詢熱線：2353 5866
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