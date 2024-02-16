伍富橋富貴老婆發文反擊負評　終極爆Seed：佢X得落佢本事

藝人伍富橋2022年迎娶富貴女友梁兆楹（Shirley），升呢成億萬駙馬，婚後相當恩愛的2人經常會在社交網放閃晒恩愛，但就惹來酸民攻擊。而一向都懶理負評的梁兆楹，昨日突然在社交網寫下長文怒斥酸民，「兩個人走到一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是甚麼，那也歸根究柢是兩個人的事，旁人就不必參與了吧，每個人都有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。」之後又表示她與老公跟平常夫妻伴侶一樣，會有爭吵磨合，也會為未來及柴米油鹽擔憂。

她有表示知道自己的樣貌並不出眾，但認為不必要接受無關人士的指點，「我不是一個出眾的妻子，但也一定不會是一個很差的另一半。起碼對於這點我還是有信心的。不是我特別有自信，而是我覺得作為一個不偷不搶，不做壞事的正常人類，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。」更認為酸民對自己的攻擊，是曲線讚老公伍富橋，因為他出眾，才令酸民為他娶了一個這樣的太太而心有不甘。

而最後她更爆Seed講粗口「講到尾就係，佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多，完！」貼文一出，有不少網友都力撐梁兆楹，大讚她夠霸氣，「我不嬲都話富富好嘢㗎」、「最後嗰句公道呀」、「個個都想做橋仔其實」、「最尾嗰句真係盡顯霸氣」。