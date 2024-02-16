新正頭郊遊　尋「龍」覓福氣

農曆新年後首個周末，街上依然洋溢住濃厚的喜慶氣氛，相信大家在這段時間已經品嘗不少特色年糕、利是逗得盆滿缽滿吧！何不趁周末假期行個大運，遠離煩囂出門走走，提議大家趁龍年依始，走訪以龍命名的本地郊遊景點，感受不一樣的大自然魅力，順道呼吸新鮮空氣，迎來好運與福氣！

龍脊：熱門山徑 易行景靚

位於香港島東南區石澳郊野公園內的龍脊，是本港最熱門的行山徑路線之一，由於山脊高低起伏，猶如飛龍盤據於山上，故有「龍脊」的美譽。整段路線長約8.5公里，連打卡和欣賞風景，需時約3至4小時。路程不但零難度，更坐擁醉人景致，不少行山初哥都會選擇龍脊作為新手入門的路線，不用花費很多力氣，就能飽覽一望無際的石澳灣全景，亦因此吸引不少明星專程到訪打卡，更有全港最容易偶遇明星的行山路線美名。

龍脊遠足徑的起點位於土地灣村巴士站旁，落車便會看到港島徑的地圖資料牌，路線明確，沿着梯級上山，開始一兩公里都以上斜為主，並沒有樹蔭遮擋和補給站，是當中較為吃力的路段。大家需要自備足夠的食水，做好防曬，只要走過開頭這路段，便可以欣賞宜人美景！

走約30分鐘便來到涼亭處，會看到寫着「龍脊方向」的指示牌，並轉右邊繼續上山，就會到達第一個景點打爛程頂山，在觀景台上可以俯瞰海峽美景，眺望石澳沙灘、大浪灣、東龍島以及藍天碧水的景色，統統都收進眼底；回望還可看見紅山半島和赤柱一帶景色。隨後繼續往上走，便來到龍脊觀景台，也就是龍脊行山徑的最高點，觀景台設有長椅供遊人稍作休息，大家可以坐在長椅上欣賞赤柱半島、大潭灣一帶和遠方南丫島的美景。回復足夠體力後，可繼續沿路行一個多小時到達馬塘坳涼亭後才稍作休息。

如果尚有體力，可以往下走約一千級樓梯到大浪灣，也是這趟遠足之旅的終點站，不過這段路程較困難，建議大家補充足夠體力後才起行，除了觀賞大自然美麗景色之外，不妨走到大浪灣海灘消閒遊玩。

路線：土地灣村→打爛程頂山→龍脊→馬塘坳→大浪灣

交通：於筲箕灣巴士總站乘搭9號巴士，到土地灣站落車。

龍鼓灘：日落勝地 打卡秘境

説到看日落的好地方，就不能不提位於屯門的龍鼓灘，沙灘坐落於香港最西面的海岸線，視野相當廣闊，自然成為看日落的最佳地方。除了有浪漫的夕陽晚霞之外，更是香港少有的黑沙海灘，幼細的黑色沙粒非常獨特，甚至有人認為可以媲美澳門的黑沙海灘。

大家可以在港鐵屯門站C出口，乘搭K52號巴士，到龍鼓灘站落車即達沙灘，交通十分便利。如果剛好遇到龍鼓灘潮退，中間會有一條小路浮出，形成獨特的天空之鏡，有機會拍出海天一色的壯麗畫面。若想捕足更美的風景，可以走過沙灘，經過村公所士多和燒烤場後，就會看到中華白海豚瞭望台，沿着樓梯往上行會有一座涼亭，再前行就是瞭望台，風景會更開揚，夏天的時候更有機會看到中華白海豚。

龍落水：地質探險 自然風光

東平洲位於香港東北部大鵬灣，是香港最東的島嶼，坐擁60多種珊瑚和獨特的沉積岩層，也是本港聞名的觀石勝地，遍布奇岩怪石，並以「三平一奇」見稱。「三平」即海平、島平、石平，而「一奇」則是島上奇特的頁岩。東平洲有三個主要的地質景點，包括島上最東端的兩座巨型海蝕柱「更樓石」，以及經海水千年侵蝕的「斬頸洲」，當然少不了形態猶如神龍蜿蜒下海的「龍落水」。

「龍落水」為一條長約百多米、厚約0.6米多的灰白色岩層，岩石邊緣呈現三角形，就像一條龍露出背面潛入水裏，從不同角度觀賞，岩石和顏色與層次都有所不同，千變萬化，引人入勝。由於東平洲位置相當偏僻，需要於馬料水碼頭乘搭90分鐘船程才可達，而且只在周末及公眾假期才有航次，大家需要留意班次時間。島上也有數間餐廳於假日營業，大家毋須帶備過多乾糧和食水。