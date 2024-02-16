新年過後有肚腩？踢走內臟脂肪有法！

【特約報道】新年美食多籮籮，食肥幾磅，話都冇咁易！要減磅唔難，最困難，是踢走肚腩！很多女生都跟我說，為何節食做運動，腰間那個肚腩依然是原封不動！你要知道，多了的是非一般脂肪，是內臟脂肪。

內臟脂肪是指堆積在腹腔內臟器官周圍的脂肪，我們常指的肚腩，就是屬於內臟脂肪。有些人四肢纖瘦，只是腰枝較粗，也隨時可能是內臟脂肪超標，別以為只有肥人才有內臟脂肪。

內臟脂肪對健康的危害，比皮下脂肪嚴重得多。過多內臟脂肪，會加重臟腑工作量，擾亂代謝，容易引發皮下脂肪增多，並釋放毒素，破壞血管健康，引致許多慢性疾病的機會大增。特別是女性，內臟脂肪過高，乳問題、卵巢問題、大腸問題的比例相對較高。

賀年食品如角仔、笑口棗、煎堆等是高糖分和高熱量，如以萬年油製作，更會產生大量反式脂肪，密集式進食更容易增加內臟脂肪。要知道內臟脂肪，是與反式脂肪息息相關，所以少吃反式脂肪的食物如煎炸物、蛋糕、餅乾等，絕對是有助減低增加內臟脂肪！

另外，壓力大、習慣節食減肥、又或停經後的婦女，也容易內臟脂肪高。長期節食，會讓身體有飽足感的瘦蛋白（leptin）減少，減慢新陳代謝速度，反而增加內臟脂肪堆積。女性停經後，脂肪增加的話，會以內臟脂肪的增加為主，也是更年期女性容易開始腰粗的原因。

內臟脂肪的合成速度，比皮下脂肪快，但也較容易分解。要減掉內臟脂肪，飲食和運動要完全配合。飲食方面，以增加攝取蛋白質及水溶性纖維為主，有助吸附身體的糖和脂肪，幫助穩定和降低三高，蛋白質有助促進新陳代謝，幫助體重減輕和內臟脂肪減少。可吃瘦肉、魚肉、雞胸肉、糙米、燕麥、山藥、核桃等。

運動方面，每周可進行至少3次、每次30分鐘以上的有氧運動，當然未必人人都有運動習慣，所以我會建議他們接受針對式療程。「臟脂燃燒療法」，就是針對代謝內臟脂肪的療程，做30分鐘，就能有效加速代謝內臟脂肪及燃燒皮下脂肪，成效獲美國FDA認可。

唐安麒

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。