陳健安1小時極速寫歌　盡情搞破壞釋放壓力

歌手陳健安（安仔）近日推出新歌《唔明你講乜》，歌曲主旨很簡單，就是聽到廢話時以從容輕鬆的態度回應一句「唔明你講乜」。MV中安仔與兩位舞蹈員在漫天紙碎下跳舞，及邀得新歌監製、編曲及作曲的賴映彤（小彤）一同參演，二人盡情地破壞場內佈景，釋放所有壓力，拍完，兩人大叫開心又好玩。數日前安仔便到排舞室練習，第一堂便排了4個半鐘，拍攝當日在化妝間都不停地練，由於之前有腳傷關係，故同排舞師講要盡量做多點上身動作。MV由Oscar執導，安仔與兩位舞蹈員穿梭於巨型「耳窩」中，並在色彩繽紛的佈景前跳舞，製作組更放紙炮營造漫天紙碎的場面，紙炮的巨響加上舞蹈員千方百計的騷擾，亦無阻安仔專心跳舞。他解釋：「帶大家進入我個耳窿，睇MV時，自己揣摩下兩位舞蹈員喺我個窿度做咩嘢。」其中一位舞蹈員兼排舞師Kenya，是繼《以青春之命》後再度合作，安仔指該段舞很適合他，好有創意又覺好玩，「幾啱我嘅性格，你要我好Chok、好型，我會尷尬。」其中一幕，他與小彤二人大肆破壞「耳窿」內的一切，安仔拿起10幾磅重的錘仔將木板打碎，而小彤則手執鉸剪將場內的大型氣球拮破。見她原地跳起，狠狠地用鉸剪插爛氣球，成功後露出滿意笑容，十足小朋友一樣玩得開心又盡興。安仔說：「識咗小彤十幾年，第一次見佢咁釋放，幫佢舒緩到一啲情緒，我諗佢2024年都會行得好好，好感謝自己搵佢參演MV。」並祝對方心理健康，十分搞笑。

安仔將於本月29日舉行一連四場的「陳健安Live afteR Life 2024演唱會」上獻唱此新歌，更呼籲「族人」（安仔粉絲暱稱）練定舞，他說：「演唱會上面應該都會唱，你哋跳啦！我跳唔跳？唔知呢？你哋練定先啦！」此歌由安仔與小彤共同作曲，安仔透露僅用了1小時便極速寫好旋律，是最快完成的一首歌。他說：「我畀咗一個鼓嘅Pattern小彤，佢先做起個編曲，我再根據編曲寫，一路作一路笑，好開心。」

然後再將作曲時腦海浮現的畫面告訴填詞人Oscar，他說：「我將『唔聽你講嘢，我要衝出去』嘅狀態直接示範畀Oscar睇，好似副歌所講，『假裝不懂所有廢話，先可翻到宇宙外爬。』你唔聽人講嘅廢話，先可以拆開一啲框架，做到自己想做嘅嘢。」