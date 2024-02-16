鮮娛糧｜「中國第一美胸」被求婚？型男尹子維晒百萬巨型鑽戒

情人節剛過去，不少情侶都在網上放閃。而近年在內地發展，現年48歲的型男尹子維，就在這個浪漫日子大晒鑽戒，疑似與女友徐冬冬求婚成功。

尹子維早於2018年與年輕15歲，擁有35E魔鬼身材，有「中國第一美胸」之稱的徐冬冬拍拖，但於2019年宣布分手，雖然男方曾多次要求復合，惜遭到冬冬拒絕。直至2023年8月，他們分別上載拖手相片，正式宣布復合。

2月14日尹子維就於網上大晒鑽戒更寫上：「聽說徐總喜歡這個品牌！我不是戀愛腦！情人節快樂！」最關鍵是標籤徐冬冬，疑似求婚成功。不少網民看到後紛紛送上祝福，又大讚尹子維由「分手KOL」變成「娛樂圈第一深情」，兩人終於修成正果，真是值得恭喜。

ViuTV熱播劇《飛黃騰達》，由一眾年輕新演員主演，播出短短數集已成為網民熱話。繼女神Ivy So早前「眼鏡娘」造型登場後，今次就輪到有「小三慣犯」之稱的許寶恆（Alice）。

劇情講述Ivy So與Boris齊齊排隊取「行星戰役」投資論壇門票，期間遇到Alice，她以一身超低胸白色連身短裙登場，大騷事業線及白滑長腿，但由於Alice拿不到門票，所以她趁Boris不為意時，偷走他們日門票，事後Alice被拆穿更扮不知情，網民看到亦覺得很憤怒。亦有網民在討論區，大讚Alice谷到盡，造型性感之餘，她所飾演的角色入型入格，好像在做自己。