楊千嬅獲「方中Sir」捧場　派利是畀許紹雄新婚愛女

歌手楊千嬅大年初五情人節（14日）於澳門舉行兩場演唱會，藝人許紹雄一家及黎芷珊等圈中好友捧場，千嬅老公丁子高與兒子及家人亦有在場為她打氣，千嬅與許紹雄在電影《新紮師妹》合作過，戲中許紹雄飾演千嬅上司，千嬅跟台下的許紹雄打招呼時，不忙加一個敬禮，她笑說：「新年呀！你個女（許惠菁）同屋企人都嚟咗呀？同我畀利是佢先啦！佢個女啱啱結婚呀！我畀封利是你哋，祝你哋百年好合永結同心呀，你就最緊要身體健康。」許惠菁收到工作人員轉交的利是，十分開心。

千嬅亦應節大玩情人節遊戲：「邊個拍拖嚟？或者已經係一對？或者想我幫你手搵男、女朋友？舉手我派利是畀你，哈哈！」其中一位歌迷爆笑表示，她旁邊的男觀眾主動問她是否記得14年前曾有緣一齊排通宵隊買楊千嬅的演唱會飛，該男歌迷向千嬅喊道：「都係因為你，所以我先記到佢。」千嬅隨即問他們有沒有興趣發展，又向他們派利是，非常搞笑。又有歌迷向她派財神汽球，千嬅開心表示：「財神冇理由唔接啦！我放喺個台到幫我哋壓場！哈哈！」

騷後千嬅表示龍年是一個新開始，去年已經走遍大江南北戶外體育場，今年計劃搬進體育館，繼續去很多未去過的地方巡唱，一個本來戶外的騷要昇華2.0，無論Rundown及舞台設計都有調整，經過團隊的努力，得以圓滿成功，是非常之多謝和感動。其中新加的巨型木偶裝置配合《木偶奇遇記》一曲，讓觀眾猶如走進一個童話世界，充滿幸福感覺。當她唱完第一場，降下台時見到台底所有同事拍手叫good show，自己更是感動，上下齊心的動力令她很難忘。提到許紹雄，千嬅笑道：「佢好似我另一個爸爸，同佢合作我永遠都好安心，係我生命中一個伯樂，比畀好多人生養份我，教咗我好多嘢，今日見到佢一家人坐喺到，我識佢個女個陣，佢仲讀緊書，依家都結埋婚，更加戥佢開心啦!所以我都揀左《好不容易遇見愛》唱，人與人之間的緣份好微妙，每一個好朋友都要好好珍惜。