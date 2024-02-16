《中年2》爭入10強　陳俞霏從女兒身上找到救贖

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》將於周日（18日）播出「雙語之歌，累積排名榜十強隆重登場！」上半場，12強選手將輪流獻唱雙語之歌爭入10強，賽事愈來愈激烈。

其中陳俞霏獻唱《守望麥田/百年孤寂》，她坦言被歌詞感動，悟出不少人生道理。對於俞霏演出，張佳添稱讚：「你揀啱歌，好表現到你嘅個性，（情感）啱啱好唔會過多或者過少，你喺台上有一種揮灑（自如）感覺，唔會覺得好煩。」

而俞霏賽前表示育有一名3歲多的女兒，女兒現在於廣州生活，她坦言當初沒想過要生小朋友：「我呢世人最唔想要嘅就係小朋友，因為唔想佢過番我以前過嘅生活。」她直指兒時媽媽對她十分嚴厲：「佢希望我成績全部係滿分，99.5分對佢嚟講已經係瑕疵，令我有少少心理陰影，覺得自己一直為人哋而活。」俞霏指最終沒想到反而在女兒身上找到救贖：「佢畀咗好多快樂我，我人生一直係我媽咪話晒事，有咗囡囡先發現人生原來唔係咁。」最後她寄語女兒：「做自己，唔好理人哋，開心就得！」

愈戰愈強的黃劍文再度挑戰女歌男唱演繹《明知故犯/明知道》，發揮超水準獲張佳添大讚：「你聲靚同感情恰到好處，我覺得你鬥心開始出嚟。」周國豐亦指：「呢幾集你嘅信心返晒嚟，表現得好好，激情得嚟又唔會太超過，恰到好處。」