廖子妤看好余香凝封后　陳穎欣向老闆古天樂催婚

古天樂旗下藝人余香凝（Jennifer)、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、林千渟、麥子樂、余潔滢（Zoe）、許月湘、吳嘉禧等新春聚首一堂齊齊食開年飯，迎接新一年，寓意大家龍年行大運，人人豐衣足食。去年Jennifer、Fish與小師妹許月湘大豐收，分別入圍金像獎角逐「最佳女主角」、「最佳女配角」及「最佳新演員」殊榮。

Fish盼望好姊妹Jennifer今年能踏上金像獎舞台領獎，她說：「揭曉入圍名單前一晚，其實我瞓唔着，好緊張，好想你（Jennifer）憑角色入圍，真係好好睇，依家好開心你可以入圍，好想見證Jennifer領獎，真係好值得，但又咁講，對手都好強勁。」Jennifer則以平常心看待獎項：「反而見到小師妹（許月湘）入圍好開心，佢係一個好嘅新人、態度好、又係演藝學院畢業，希望以後金像獎名單會成日見到佢嘅名字。」對於Jennifer的稱讚，許月湘即感動得眼泛淚光，受寵若驚。

Yanny覺得上年過得好精彩，希望新一年會繼續多姿多采，自嘲冇記性，就算重複發生，都會好似新體驗。Yanny、林千渟、麥子樂被問到新年被催婚及催拍拖，眾人笑言會答：「關你咩事！」問到若被老闆古天樂催婚又如何回應？Yanny則笑言：「我知我知！『咁幾時到你呀？』」眾人哈哈大笑，林千渟表示自己「學到嘢」。