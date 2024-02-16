柯煒林任《亞洲電影大獎》青年大使　用作品吸引年青人

第17屆亞洲電影頒獎典禮將於下月10日舉行，大會今年請來四位來自亞洲不同地區的藝人擔任青年大使，包括香港的柯煒林、台灣的劉冠廷、泰國的Mario MAURER，以及日本的宮澤冰魚，他們除出席頒獎典禮外，更會參與連串電影文化活動和影迷分享表演心得。

今次是柯煒林（Will）首度為電影活動擔任宣傳代表工作，日前他為大會拍攝宣傳短片，講解技術部門如何一點一滴構建電影世界，Will又會分享攝影師怎樣透過光線、色彩及運鏡等，用鏡頭說故事。

對於受邀成為青年大使，Will坦言最初懷疑自己是否「超齡大使」，沒想過已屆三十二歲還可以出任青年大使，並感到受寵若驚，因相比起另外3位大使，自己的電影演出作品還不算很豐富：「我會繼續做好自己作為演員嘅本分，用角色同電影作品吸引唔同年齡層。」

講到另外3位大使，Will之前在金馬獎時認識了劉冠廷，他指重新聞得知對方快將升任父親，期待3月在頒獎禮上當面恭喜對方，又希望能跟3人了解一下他們在不同地區的拍攝經驗：「只要佢哋講畀我知佢哋最鍾意嘅頭3位電影，我就大概估到佢哋嘅性格，所以『你喜歡看甚麼電影？』係見面必問嘅問題。」而Will最大夢想是能在頒獎禮上遇到漫畫《男兒當入樽》的作者井上雄彥：「呢部漫畫上年上咗電影版將我帶返去中學時代，井上雄彥依家已經係電影人喇，佢對於細節好執著，要求自己喺電影版入面畫得更仔細、更真實，令我好佩服，如果亞洲電影大獎請到佢就好喇！」

另外，Will又談到去年遇到事業的樽頸位，面對難以突破的壓力：「去年有接近9、10個月，我都係拍緊戲，演繹唔同角色，我希望自己每次嘅演出都有唔同，但上年搵唔到新方向去演，直到拍咗部台灣片，導演一步步咁教我去演一個我唔擅長嘅角色，調整我嘅狀態，我終於突破咗呢個樽頸位。」他認為遇上低潮，他的突破之道就是不要停下來：「要繼續嘗試，畀自己一個思考空間，即使自己會同自己打交，但總會搵到出路。」