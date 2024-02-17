吳京驚傳染愛滋　「票房王」當黑隨時被奪位

內地「票房王」吳京昨日驚傳染上愛滋病，稱他於北京接受治療，消息在網絡瘋傳，引起大批網民熱議。雖然傳聞鬧得熱烘烘，但吳京一於懶理，他正與家人在新加坡旅行，遇上粉絲時更任影唔嬲，心情相當之好！

早年自導自演電影《戰狼》系列爆紅的吳京，在內地素有「中國戰狼」之稱，怎料剛踏入龍年不久，就爆出「重磅」消息，事緣網上有人在社交平台發文指內地明星要排隊去醫院檢驗HIV（人類免疫缺陷病毒），之後再傳在橫店影城有位1995年後出生的男星感染愛滋病，目前正在北京醫院治療中，更直接爆料指此人正是吳京！

消息一出，全網瘋傳，瞬間成為熱搜，引起極大回響，更有不少網民湧入吳京的社交平台，有些留言譏諷，有些粉絲則為偶像護航，指1974年出生的吳京與爆料者所指的1995年後出生的男星有明顯差異，而且爆料者形容當事人「不太火也不太糊，有一定流量」，但吳京貴為頂流男星人氣強勁，根本不脗合，粉絲力撐：「很明顯的內外聯動造謠，有些人看到吳京的負面就瘋狂轉發，不管真假。」

遊新加坡心情靚

雖然消息鬧得沸沸揚揚，但吳京沒有就此傳聞作出回應，只以行動證明謠傳未有影響其心情。原來他與家人在新加坡旅行，絕非身在北京醫院，他在當地更被不少網友捕捉「集郵」，他都一一答允，又跟兒子一起到新加坡動物園睇表演，經常笑口滿面，心情大佳。

除了無端端惹是非外，吳京在中國電影史上擁最高總票房紀錄的地位亦受動搖，全因位列第二的沈騰，主演的賀歲片《飛馳人生2》在內地大收，只欠11.63億元人民幣（約12.65億港元），便可以打破吳京334.95億元人民幣（約364.21億港元）的最高總票房累積紀錄，以現時《飛2》的走勢，絕非難事。

另外，吳京一向是電影福將，今年6月他將拍攝名導烏爾善執導的新片《鄭和下西洋：滄海幽冥》，並與陳坤、張雨綺、王寶強合作，雖然吳京與王寶強只是配角，但不少觀眾都對該片大感期待，電影公司亦已定於2026年賀歲檔推出新片。

沈騰不敵賈玲 內地春節檔票房做阿二

吳京今年未有電影於賀歲檔上映，而內地春節檔票房依然競爭激烈，榜首是賈玲身兼導演及演員的《熱辣滾燙》，該片上映7日錄得近25億元人民幣（約27.5億港元）票房；沈騰孭飛的《飛馳人生2》暫以21.82億元人民幣（約24億港元）成第二位；排第三位是收12.81億元人民幣（約14億港元）的動畫《熊出沒．逆轉時空》。至於張藝謀執導、趙麗穎演出的《第二十條》則以11.42億元人民幣（約12.56億港元）獲得「梗頸四」，成績似乎不似預期。