【是日通勝】

農曆正月初八

甲辰年 丙寅月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、移徙、開市

忌：嫁娶、取魚、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、31、20

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：整體運勢稍見回落，佩戴黑曜石鏈可增運。

金牛座：愛情運強，單身者有望迎來一段美好緣分。

雙子座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

巨蟹座：享天時地利人和，宜從暗戀階段踏前一步。

獅子座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

處女座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

天秤座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

天蠍座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

人馬座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

山羊座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

水瓶座：工作獲得好評，宜繼續努力，忌得意忘形。

雙魚座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）牛 易破財

鼠：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

牛：運勢下跌，容易漏財，行事切忌草率。

虎：情緒波動，耐性欠奉，發火不利健康。

兔：財運差，破財風險大，提防電話詐騙。

龍：眉精眼企，洞察力強，毋懼小人詭計。

蛇：是日沖煞，凡事小心就沒有太大問題。

馬：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

羊：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

猴：萌生創業念頭，但事前要有周詳部署。

雞：財運稍遜，一時貪念可導致破財收場。

狗：桃花旺，出門易發生令你心動的艷遇。

豬：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

職場上的水瓶座

作為一個獨立、創新且充滿思想的星座，水瓶座在工作場所中帶來了獨特的能量和觀點。他們喜歡思考和解決問題，並不害怕走出傳統框架，其獨立性使他們成為優秀的解決方案提供者，能夠為團隊帶來新的觀點和創新的思維方式。他們通常能夠看到問題的不同層面，並提出獨特而實用的解決方案。

水瓶座是創新的思想者，對新事物和新理念充滿好奇心，樂於嘗試新的方法和技術，常常提出創新的點子，並能夠轉化為實際的解決方案。

此外，水瓶座非常重視團隊精神，能夠與不同背景和觀點的人合作，並能夠建立良好的工作關係。他們善於溝通和協調，能夠在團隊中發揮領導作用或成為優秀的團隊成員，其出色的社交能力使他們能夠有效地與同事合作，實現共同目標。

另外，水瓶座注重公平正義，對社會問題和倫理議題非常關注，常常投身於社會公益和慈善活動。他們在職場上通常是公正和正直的，並且堅持自己的原則，願意為了正義和平等而發聲，能夠在職場上成為積極的變革者。

然而，他們可能會因為過分關注自己的想法和理念，忽視他人的觀點。他們可能會對傳統的權威和規則產生抗拒，傾向於追求獨特性和個人自由。在團隊合作中，他們可能需要學會更好地聆聽他人的意見，並尊重不同觀點的存在。