娛圈單打︱激罕合照放閃　力證沒有帽事

男歡女愛，撲朔迷離。憑劇集《本尊就位》人氣急升的謝東閔，跟早前離巢的大台小花朱智賢拍拖多年，一直鮮少公開晒愛。不過世事無絕對，趁住情人節，謝東閔激罕首晒和朱智賢的合照，輕搭女友香肩，以行動力證情不變。

相信大家都記得，朱智賢曾經爆出偷食人夫黎振燁醜聞，二人被指「車震」，轟動一時。他們事後解釋只是「食蛋糕」，但黎振燁經此一役事業玩完，朱智賢則聲淚俱下，由正印男友謝東閔陪同一起開記者會認錯。女方事後獲大台放生，繼續有所發展，惟去年主動離巢，計劃飛來飛去，到不同地方開拓演藝事業。

當年車震事件，謝東閔的大方表現，反而被口臭網民嘲為「綠帽俠」，這些年來更屢傳二人分手。但事隔多年，兩人依然沒有斬纜，謝東閔忽然晒出愛的合照，外界又推測係咪好事近。

嗱，男女感情事，外人邊估到咁多。謝東閔及朱智賢均強調，現階段事業為重，唔諗結婚。女方更話結婚太長遠，一旦計劃趕不上變化，變數反而更大；又謂同男友已有共識，就係養狗仔好過養細路仔，沒有生育打算。

有指謝東閔家境不俗，父親經營髮型屋，母親則開設外傭介紹所。於是乎，網民又覺得謝東閔「值得更好」。今次激罕放閃，係咪回應外界睇淡二人感情的反擊，大家不妨自行判斷。

姑勿論如何，謝東閔難得有機會在劇集擔正，《本》劇飾演德高望重的呂洞賓，外界反應唔錯，觀眾都欣賞他高大靚仔，成熟穩重。既然男女事業皆在起飛，婚事被晾在一旁，似乎不足為奇。