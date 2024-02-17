《造星V》Kakit連拍兩部微電影　想挑戰做素海霖男友

近期跟「聲夢人氣王」炎明熹傳緋聞的《全民造星V》鄧家杰（Kakit）最近工作忙碌，他先後參與兩部微電影拍攝，在作品《深房》中與女子組合Me&成員黃淑蔓（Feanna）合作扮演前度情侶，而另一部作品《哪個空間那個事件哪個人？》則是由《全民造星III》旨呈策劃，他飾演旨呈的心魔，並獻出多個第一次。

Kakit在《深房》內飾演Feanna前男友，二人在片中有不少甜蜜畫面，Kakit更一展他拿手的折骨舞，該影片其後更成為Feanna新歌的MV，Feanna對Kakit抽時間幫手拍攝大表感謝，並稱讚對方既專業又熱血，Kakit笑言讀書時有聽過Feanna的歌，沒想到今次有機會跟對方一齊拍戲並飾演情侶︰「好似發夢咁！佢係我偶像，點知收到劇本話要演佢男朋友，真係好神奇！」

而Kakit在《哪個空間那個事件哪個人？》中就辛苦得多，他跟工作人員要在又濕又焗的洞穴內拍攝長達12小時，還需在綠幕完成部分場口。Kakit透露收到旨呈的邀請時，對方明言會「玩好大」，他事前與對方去視察洞穴，入面超多蝙蝠又濕滑，沒想到拍攝當日的情況更惡劣：「成地都係水，對腳要浸住10幾個鐘，成個身都好污糟，自己又要好專注個角色，靈魂同肉體都分開！不過，好開心呢次拍攝令我學識好多關於電影嘅嘢，點樣過鏡表現自然啲，仲有燒車，真係超乎自己想像！好多謝旨呈，自己都冇諗過又要爆炸，又要攀山涉水，成頭都係蝙蝠，但我真係學咗好多嘢！」

Kakit為作多方面發展，近年除了學唱歌外，也有報讀戲劇課程，積極裝備自己，他坦言自己有很多進步空間，問到會否接受演床戲時，Kakit直言願意挑戰，更自爆想過應徵做素海霖的「男友」：「我真係有諗過去試鏡，因為自己外形係符合佢講嘅要求，但諗到一嚟就挑戰三級片，驚太過刺激，都係循序漸進先！今次面貼面，下次咀貼咀，再下次就咩貼咩！」