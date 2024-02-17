Taylor Swift空降澳洲開騷近10萬人捧場破晒紀錄

美國流行天后Taylor Swift的魔力認真唔講得笑，她昨晚於澳洲墨爾本板球場MCG 舉行的演唱會就吸引了9.6萬名觀眾入場，打破近10年來女歌手演唱會單場觀眾最多的紀錄！

而Taylor開騷期間亦表示：「呢個係我哋今次呢個巡唱或任何一次巡唱最大型嘅一次！」場內迫滿人，場外亦聚集了大批買唔到的fans前來感受下氣氛，有些更悉心打扮手持橫額碰運氣希望能獲好心人「割愛」贈飛入場。

另方面，Taylor美式足球員男友Travis Kelce的球隊堪薩斯城酋長上周於超級碗勇奪冠軍後回堪薩斯城舉行勝利巡遊，進行期間發生槍擊事件，導致多人死傷。死者包括一名電台DJ母親Lisa Lopez-Galvan ，而她的成年兒子及一名表親亦在事件中受槍傷，事後有人為她於眾籌網發起捐款運動，目標是籌得7.5萬美元（約58.6萬港元）。其中有網民發現Taylor分開兩次共捐出10萬美元（約78.2萬港元）給死傷者家人，並留言表示向死傷者家屬致以最深切的同情和哀悼。截至昨晨，善款已超越20萬美元（約156萬港元）。