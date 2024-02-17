手指易生倒刺　三招教你從源頭解決

冬天嘴唇乾燥，不少人都會塗潤唇膏滋潤雙唇，但其實還有一個部位也需要特別呵護，那就是指甲邊緣。一到冬天，特別容易出現小的皮屑，俗稱「倒刺」，輕輕觸碰便感到刺痛，用手撕或扯反而會導致流血受傷。究竟倒刺的成因是什麽？應該如何有效地解決它？以下便教大家從源頭抑制倒刺的生成。

倒刺又叫「逆剝」，即是手指甲周圍的皮膚以倒捲、撕裂、翹起為特徵的一種皮損，多呈縱向三角形撕裂，細小三角尖端剝離上翹或倒捲，觸碰疼痛。網上流傳長倒刺是因為缺乏維生素或者微量元素，實際上並不盡然，而是缺乏油脂。甲周皮膚作為一種先天就沒有毛囊皮脂腺的存在，其角質層只能依靠分享旁邊有皮脂腺的皮膚分泌的小量油脂來保濕。因此，若反覆接觸洗潔精、洗滌液，或者物理摩擦，就會破壞甲周皮膚表面原本就很貧瘠的油脂層，使角質層因水分大量蒸發而乾燥和剝離，於是就產生倒刺。明白原理後，要預防倒刺的出現就簡單了。

1.避免直接接觸化學洗滌劑

上述提到手指邊緣缺乏油脂滋潤，若經常接觸化學洗滌劑如洗潔精、洗滌液，會導致原本就不多的油脂被洗乾净。因此建議戴上手套進行日常家務，避免手部肌膚受刺激。同時，大家也要盡量避免不必要的洗手，留住天然的油脂。

2.加強手部保濕

由於甲周皮膚沒有毛囊皮脂腺的存在，無法分泌油脂，因此需要使用滋潤的產品，如護手霜、指緣油等，每天小量多次滋養甲面和甲周的皮膚，。特別是洗手後，更應該加強保濕，可以打圈按摩有助增強血液循環，令指甲表面煥發光澤的同時減少指甲邊緣的死皮增生。

3.溫和去除倒刺

不少人會直接扯下倒刺，但若果經常這麽做，可能會造成發炎、紅腫。因此應採取溫和無風險的方式去除倒刺。首先，將手浸泡在溫水中5至10分鐘，讓皮膚軟化，然後準備已消毒的指甲鉗將倒刺剪掉，最後塗上護手霜。如果不小心剪出傷口，最好塗抗生素藥膏避免感染。