Twins演唱會絕密片段流出　阿Sa幕後伴唱身份揭盅

Twins 14場演唱會早前圓滿結束，近日蔡卓妍（阿Sa）公開後台換衫絕密片段，回顧一套套靚衫，並感謝一班幕後工作人員的付出，她還突然自爆有幕後伴唱，更竟同是圈中歌手！阿Sa發文先逐一多謝工作人員、司機等，再多謝工人姐姐照顧她及愛貓。

她之後又重提自己聲帶受損多年，特別感謝師妹曾樂彤，原來對方於後台伴唱，令她成功「打大佬」：「我仲要非常非常多謝曾樂彤，1月20號第一次上台總綵排之後，我個人可以話灰到一個點。我把聲仲未可以控制得好好但第二日已經係show day，佢本身係嚟幫手影吓相又做吓觀眾，但佢知道我嘅擔憂之後，就自告奮勇話陪我一齊唱unison。第二日當佢把聲輕輕喺我耳機裏面出現，我又真係好似輕鬆咗喎。個感覺係好似打機有人陪你一齊去打大佬咁，第一日完咗show，我落台後即刻攬住佢喊。大佬呀！觀眾聽唔到佢把聲㗎！剩係得我一個聽到，咁樣佢都肯陪我唱足14場，仲唱到聲都沙埋，實在太偉大喇！而我亦都可以慢慢將佢把聲喺耳機度一日比一日咁調細聲啲，我真係超級無敵感謝佢，大恩大德無以為報。」