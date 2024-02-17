菲律賓「國民情人」Liza Soberano殺入荷里活極速上位

荷里活出名競爭大，要在芸芸新人中脫穎而出，並不是一件易事。最近有一名菲律賓女星成功在荷里活彈出，她就是Liza Soberano！

原名Hope Elizabeth Hanley Soberano的她出生於1998年1月4日，是一名菲律賓女演員，曾參於過多部菲國本土浪漫愛情劇集及電影中演出，雜誌《Tatler》亞洲版曾選她為亞洲最具影響力的菲律賓名人，而2017年，她就憑住靚樣獲選「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）冠軍！今年小妮子就轉戰荷里活接拍恐怖喜劇《Lisa Frankenstein》，搶灘成功！

Liza於加州出世，父親是菲律賓人母親則是美國人。父母於她10歲時離異，Liza跟隨父親返回菲律賓居住，12歲已開始其模特兒工作，之後不久開展其演員事業，16歲那年她憑劇集《Forevermore》於菲國走紅。

最近她接受電影雜誌《The Hollywood Reporter》訪問時表示自己當初沒有想到會成為演員，她表示：「我以前非常之怕羞。就連同人眼神接觸都有困難，所以我從未諗過會成為表演者或喺娛圈發展。母親曾同我講我年幼時曾係教堂合唱團成員，對此我真係完全冇印象，但佢成日講我天生喺人前表演。」