巨星甩底　Rita Ora臨危受命任早晨節目主持

美國女子組合Destiny's Child前成員Kelly Rowland原本於周四（15日）擔任早晨直播節目《Today》的客席主持與節目女主持人Hoda Kotb一同做節目。節目播出前已宣布，但到Kelly fans收看節目時卻發現換上英國天后Rita Ora任客席主持。

翌日Rita於社交網站貼做節目時的照片並留言表示臨急臨忙出鏡：「呢個發生咗！我哋得兩分鐘時間去準備，多謝Hoda等人邀請我去一同主持節目。現場所有人都好可愛同友善，我做得好開心！！💗💗💗愛死收看嘅人，或者我哋應該做多啲？？！！！」而她以及節目製作人都沒有解釋為何換人。

不過有指Kelly其實在節目播出前已抵達錄影廠準備出鏡，但就因為發現她的更衣室未達標準而臨時取消出鏡。有知情者表示：「Kelly同佢團隊唔開心，佢哋唔喜歡個更衣室，所以佢哋決定唔做個節目。」據知Kelly團隊曾向電視台要求另一間更衣室，但就已被為參與另一節目的巨星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）使用中。Kelly走人，節目製作人在「十萬火急」之下急call Rita代替Kelly做主持。