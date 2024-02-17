忙裏偷閒去歎「下午茶」

新年前後忙忙碌碌，難得有空餘時間，最好約朋友去歎個下午茶抖一抖。這個時候，又有新主題茶點登場，無論是品嘗人氣的士多啤梨甜點，又或是各式各樣的食材配搭都得，啱打卡外，還可以趁機為自己叉叉電。

露台花園品味

歐洲人喜歡在戶外位置用餐，感受大自然。尖沙咀現代法國餐廳因應10周年，將戶外露台花園升級，場地擺放了創新裝置藝術，加上盛開玫瑰，夢幻吸睛。全新登場的下午茶有經法式火腿三文治、煙三文魚配薯仔及法式馬卡龍等茶點，The Royal版本的煙三文魚配薯仔會加添魚子醬，另外有法式龍蝦包與黑松露芝士三文治，記得影多兩張相打卡。

鮮果玫瑰配香檳

美味茶點配香檳，相得益彰。即日至3月31日，尖沙咀大型商場內的酒店咖啡廳會以士多啤梨、玫瑰和香檳作主角，打造山鮮莓香檳瑰麗下午茶，鹹點有杏仁玫瑰鱈場蟹蟹肉三文治、香檳肝醬奶凍和醃製鴨胸配紅莓等。甜點有加入香檳士多啤梨醬的紅寶石朱古力慕絲，加雜莓醬的紅莓香檳巴伐露，其他朱古力紅莓閃電芙、紅莓馬卡龍、紅莓杏仁牛油蛋榚及玫瑰士多啤梨鬆餅等。茶湯可選玫瑰花茶或黑加侖子洛神花茶，也可加升級享用香檳拼配。

士多啤梨祭

冬天正是大啖士多啤梨的好時機，尖東一間酒店大堂餐廳於2月14日至4月30日呈獻「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶，菜點會以3道菜形式出場，前菜有日本士多啤梨醬焗鮮鮑魚配洋葱及煙肉、法國鵝肝醬配加拿大蟹肉及風乾日本士多啤梨、經典日本士多啤梨西班牙凍湯杯，每款菜式配不同品種和甜度的士多啤梨。主菜3選1，有烤草飼牛扒配西蘭花苗伴日本士多啤梨蜜糖汁、海鮮燴長通粉配淡雪士多啤梨伴有機番茄醬或煎大西洋紅鯛魚柳配甜椒伴日本士多啤梨酸豆汁選擇。甜點部分，有5款來自熊本、長崎、福岡、佐賀、奈良的士多啤梨，之後士多啤梨綠茶芝士餅、士多啤梨荔枝玫瑰忌廉配蘋果芝士蛋糕、曲奇配士多啤梨玫瑰果醬、士多啤梨馬卡龍、士多啤梨意式奶凍和士多啤梨蛋糕卷6款甜點。最有趣是下午茶架會播放雀鳥聲，感筧更似仙境。

預視春夏

雖然仍是冬季，但潮流服飾已經推出春夏設計，西九一間酒店和時裝品牌合作推出春日花漾下午茶，茶點以2024春夏系列的手繪花圖案作靈感設計，鹹甜有菊花果凍海蝦佐迷你蛋糕和覆盆子忌廉煙熏牛肉山葵撻等。甜點有班蘭椰子杯、士多啤梨櫻花白朱力慕絲和開心果馬卡龍等。惠顧客人可享有1對1個人化造型服務、時裝品牌指定產品8折至9折優惠。

中式風味

新年除了和父母去飲茶，還可以歎中式下午茶，尖沙咀一個商場內的餐廳於即日至2月25日全日供應農曆新年下午茶套餐，三層架上放置了紅燒鮑魚滑雞、醋珠水晶元蹄、甜薯千層酥 、橘子吉星拱照 、流心芝麻菲林卷和茅台蛋撻，美味之餘，又象徵吉祥如意、團聚和分享。此外，還有龍蝦活火山、龍蝦肉、牛奶雪糕和香橙甜酒等美食。餐廳和文創品牌合作推出會閃閃發光的柚子玄米氣酒酒，用來配下午茶更添風味。

出色鹹甜

平時飲下午茶，大部分人的注意力都集中在甜品一面，灣仔一間酒店和餅店合作，即日至3月31日推出2款期間限定的下午茶，品牌為酒店特別設計的車打芝士香葱英式鬆餅，帶來一股獨特的鹹香。另外，還有黑松露火腿餡餅和配煙熏希靈魚子醬的日本蛋黃慕斯，美味高質。甜點有紅蘿蔔蛋糕、朱古力蛋糕、檸檬藍莓蛋糕和雜莓蛋糕等。另一款Afternoon O'Clock菜單有士多啤梨忌廉蛋糕、Grandmother Cake和梨撻，亦有原味英式鬆餅和車打芝士香葱英式鬆餅，除配咖啡或茶，也可配意大利氣酒和法國香檳。

鮮香龍蝦包

在開湯環境下和朋友歎下午茶，最是享受。新派烹調料理概念店以玻璃屋作主題設計，中庭位置滲出日光，感覺舒適。餐廳近日在星期一至五推出下午茶菜單，龍蝦包加入龍蝦和虎蝦，配蘋果和三文魚籽，鮮味十足。雞肉松露芝士三文治選用馬加邦尼芝士和意大利青瓜，香氣迫人。至於蟹肉甜粟米撻加入芫荽和脆野米，層次豐富。甜點有香橙千層酥、大溪地雲呢拿可麗露和經典馬卡龍等，當然少得姊妹蛋糕精品店每日新鮮出壚的精選迷你糕點，就更加美味。