193自嘲「病界KOL」　望做運動品牌代言人自肥

男團ERROR成員郭嘉駿（193）中午應品牌邀請，到上環與粉絲一齊食盆菜慶新春。一身紅衣打扮的193直言這個新年以休息為主：「真係喪瞓，連朋友聚會都只係傾吓偈，完全冇發過新年財，同埋只係𢭃咗少少利是。（今日係第一日開工？）係，所以昨晚喺度包開工利是，我都係兩年前先開始派，同大家開心share。」

記者打趣是否搵得多派得多， 193即坦言：「唔可以咁講，以前入不敷支，根本冇錢派利是，依家終於有少少錢剩番嘞。（去年豐收？）年年都差唔多，留到少少錢。上年其實都想避年，主要係唔想見到工作人員，慳番幾多得幾多，今年心態終於變咗，同大家分享喜悅都係開心嘅。」

談到新年願望， 193不諱言：「呢兩年身體好差，成為咗『病界KOL』，明白身體健康好緊要，人哋係感冒歌手，我就係咳同抗生素歌手，依家抗生素食到為我嚟講冇乜用，唔再食試嘞，吓用其他治療方式。（做番多啲運動？）會呀，我係part-time運動員，之前為咗拍劇同參加電台籃球賽我都有打波，不過之後就退疫，有成年半冇掂過個波嘞。（跟保錡跑吓步啦。）搵佢要去到大埔，咁我咪好蝕？同埋佢太勁嘞。」

至於未來工作，他笑言希望各廣告商尤其運動品牌，能夠為他的健康着想，找他充當代言人。他又表示：「為咗唔想做『ViuTV洪天明』，所以都推咗好多客串嘅工作，咁我係主角嚟吖嘛，做咩要客串？依家傾緊去外國拍靈異節目，同埋ERROR都做緊歌，做咗一段時間都未達大家嘅要求，但相信推出會令人眼前一亮。（即係點？）做番肥仔本行（跳舞）。（你係咪手腳唔協調？）跳舞都係，我發現自己做唔鍾意嘅嘢，就手腳唔協調，哈哈！（再開騷？）都想，但希望再做多啲嘢儲多啲人氣先，而且都要夾大家個期。」