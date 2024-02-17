年年有魚　「紅」運當頭

今年是甲辰龍年，有一種寵物勢必大受歡迎，就是集貴氣和財氣象徵的「龍吐珠」，即是不少人鍾情的龍魚是也！由於外形酷似傳說中的龍，加上靈氣逼人，因而被視為風水魚的極品，有趨吉避凶、招財等作用。

有3類品種

俗稱「龍吐珠」的龍魚，其實是「亞洲龍魚」（學名：Scleropages Formosus），屬於骨舌魚類科，主要分布在馬來西亞、印尼、柬埔寨、越南和寮國等地，品種有3類，分別為紅龍、金龍及銀龍，以銀龍較普通，紅龍、金龍則是高一級的選擇，其中金龍可分為「過背金龍」、「高背金龍」，紅龍則有「超級紅龍」、「辣椒紅龍」、「血紅龍」等級別，並且每條龍魚均有Bar Code、證書以識別級數，尊貴程度媲美鑽石、名錶！

霸氣凜然

龍魚之所以會成為尊貴級觀賞魚，更是王者級風水魚的原因，除了優美外形及優雅泳姿，還有天生磅礴的氣勢，仿如水中之龍而令人着迷外，更因其名字吉利，具有「行龍一條龍」、「龍騰四海」等寓意。

此外，因龍魚魚身鱗片泛閃着金屬光澤般的色彩，配合其身上如金或紅的鱗色，可謂威風凜凜、神采飛揚，因應魚缸的顏色和燈光效果，更能反映出不同色彩，如此游龍怎能不讓人着迷？不過由於龍魚天性霸道，如將兩條龍魚同缸飼養易起爭鬥，因此有些人喜歡以「豬仔魚」作龍魚的伴侶，既能消弭其氣，又能取「豬龍入水」之意，當然神仙魚、鸚鵡魚等，亦是不錯的伴侶選擇。

首選精神翼翼

作為水中游龍的龍魚，首選當然要精神翼翼為上，故此在選擇龍魚時，應觀看其水中姿態，頭部應呈仰首動態，而身體以不傾不斜為佳。外觀上，魚尾應如手掌般展開，而非萎縮委靡狀。如果龍魚無鬚，便如老虎無牙，故須留意魚鬚是否筆直，並以枒枝形狀為佳。至於魚首形態，主要分湯匙形、平頭形及尖頭形，可按個人喜好選擇。

在飼養時應謹記保持水溫攝氏28度至32度之間，同時避免接觸藥物。每周換掉魚缸中三分一水，餵食時要留意飽度約7成，觀其魚肚微漲便代表已食飽。此外，要留意缸水的酸鹼值（pH值），例如飼養金龍應保持約6pH值。

擺放有利位置

據李文淵師傅表示從玄學角度來看，所謂「山管人丁水管財」，魚五行屬水，故此被視為財星。如果只放置靜水的話，雖然有助催動財運，但若在水中養魚的話，那水便會變得像河流般流動的水，令財勢有所增強。雖說飼養一般的魚已能做到這個效果，但換作龍魚的話，因龍具有運化水的能力，而龍亦代表高貴、財勢和權力，所以具有更強增幅作用，尤其對從事生意者來說，更喜愛在店門、辦公室的大門或窗台放置龍魚缸，吸納財氣。

另外，今年甲辰龍年二黑在東南，五黃在正西，而二黑五黃屬土，故此東南方和正西方均忌有動象而不利養魚。而正東一白屬水，東北六白屬金，正南七赤屬金，因此正東方、東北方和正南方均有利養魚以加強金生水的財運。至於肖雞、肖鼠和肖猴者今年為合太歲，合處喜動而有利養魚，而肖龍和肖狗人士因刑沖太歲而不利動，故不宜養魚。