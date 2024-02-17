美斯領銜世紀騙局！無綫視后疑捲金融騙案

今日（17日）初八係開工好日，新一年最重要當然係財源滾滾！點知啱喺2月4日港人就遇到堪稱「足球史上最大型詐騙案」，球王美斯缺陣國際邁亞密來港表演賽！賽前主辦單位一直以美斯做賣點，講到明可以欣賞美斯大展球技，點知最後只睇到美斯坐球場邊，球迷梗係嬲爆嗌呃錢！在場有唔少藝人，當中陳庭欣仲公開話佢哋違反商品說明條例，其實歷年都有唔少藝人墮入騙案。

2021年大埔比華利山出現咗位「富豪」，佢不停做慈善又邀請好多藝人去佢豪宅作客，除咗好似同一班藝人好熟仲勁到上埋電視節目，但你點諗到原來一切都係假！佢呃咗唔少人投資後就「人間蒸發」，有傳同樣住比華利山嘅謝安琪夫婦同無綫視后江美儀都「中伏」，分別損失過千萬。雖然佢哋否認，但相關苦主就話唔少受害者係城中名人，行騙金額過4億。

「行姐」陳彥行同媽媽早幾年墮入3,000萬保單騙局，相信大家都仲記得。18年一位銀行前理財主管游說行姐媽媽同行姐開聯名戶口投資，因為好相信對方行姐簽文件時候亦冇仔細睇條款，最後被虛報入息同資產簽咗6份共要供3,000萬嘅巨額保單！畀咗1,300萬保費嘅媽媽積蓄全失，行姐話最差情況要賣樓保住啲保單。