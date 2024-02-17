狀王之王︱姚子羚黐鬚有妙法　王子涵咀完金剛就死

日前王浩信、姚子羚和林子聰一齊開直播為主演的無綫劇《狀王之王》宣傳，浩信與子羚在劇中不時要反串，子姚自言對扮男人已相當有心得，並即場分享黐鬍鬚學問，她又笑言發現自己鍾意扮男人：「因為可以慳番化妝時間。」相反浩信對反串則大嗌辛苦：「每日要預早2個鐘開工，如果7點鐘開始拍，我 5點鐘就要開始化妝，平時男演員都係提早1個鐘，不過為咗靚冇辦法。」有網友提到子羚的角色不夠惡，對此子羚預告「好惡在後頭」：「大家睇落去就知！」至於林子聰就大爆角色叫「何守信」之謎：「其實原本係叫何守順，點知後期打錯字打咗信字，我原本都話寫錯喎，但佢哋話改就要改好多個字，咁最後就將錯就錯，因為呢個名大家都有親切感！」

另外，劇集將進入結局周，劇中金剛與王子涵的感情大躍進，但原來兩人的感情線是臨時加插的，作為總導演的林子聰透露：「拍攝時發現劇本有啲唔妥，所以臨時改劇本加咗佢哋嘅感情線，之後仲將後面幾場戲全部改晒，仲要即刻拍，金剛同子涵喺完全冇準備之下背咗4頁對白，最後佢哋都好順利咁完成拍攝，好專業！」而兩人在最終回「使節姦殺案」的劇情中，更會上演深情激吻，惟兩人確立關係後不久，王子涵的角色卻遭逢不幸。\