鄧麗欣派福米　阿Dee用呢招答謝觀眾

藝人鄧麗欣（Stephy）和組合ERROR何啟華（阿Dee）今日（17日）到廣場宣傳電影《飯戲攻心2》活動，二人會親自為觀眾派發福米，並親自為電影明信片簽名加持，祝願「人人得米」。活動上，Stephy言上集電影《飯戲攻心》為催谷票房，已經以泳衣裝示人，所以今次決定交由男士派福利，故阿Dee即場送飛吻，感謝各位觀眾支持，Stephy在旁笑言：「咁鬼容易㗎。」

今次電影截止至15日，已經衝破2,500萬票房，Stephy稱已經開心到癲，希望票房可以繼續上升，目標是可以衝破電影第一集的票房，而阿Dee亦謂要大家開心我就開心。

講到剛剛阿Dee在台上派飛吻相當隨意，問到會否考慮加碼？阿Dee笑言：「啲主演叫我做咩我咪做咩囉。」提到魏浚笙會重演戲中淋水的一幕答謝觀眾，阿Dee指他可以在旁為魏浚笙補水，或幫手淋水。

講到新年，Stephy指帶了媽媽到台灣遊玩：「因為疫情幾年都冇出過去，喺香港有冇咩做。」而阿Dee則笑指今年約了一班好兄弟，分別是MIRROR成員的Atlon和Lokman，表示人大了，好久沒有打機，所以今次趁新年假期一次過打暢快，問到ERROR成員193和肥仔會否打機？Dee說：「193揸車，肥仔唔玩呢啲，佢玩桌上遊戲。」Stephy在旁指肥仔打麻雀相當厲害，不過肥咗仔最後都是敗給她。講到戲中Stephy吃雞屁股的一幕，她指平時不會吃，不過當日拍戲相當肚餓，所以就試：「其實都OK嘅，不過有少少騷味，但阿聰（張繼聰）接受唔到，佢吐番出嚟。」