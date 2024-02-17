【Bethの食卓】紅寶石！搶九運吉祥食物夠矜貴

恭喜發財！今日大年初八，祝大家身體健康，財源滾滾，飲龢食德，萬事勝意！

今日讓我分享一下九運搶運必吃食材，佢有非常圓滿的身形，紅彤彤嘅外貌，十分吉祥，無錯啦，就係人稱「吉祥果」嘅神石榴。

古時候婚嫁，就有在新房裏放石榴的習俗，切開果皮、露出漿果的石榴，寓意多子多福，是對新人的美好祝福。

也有在中秋佳節之時贈送石榴的，火紅艷麗的石榴花、晶瑩剔透的石榴籽，其色似火，寓意着人們的生活紅紅火火，象徵着事業蒸蒸日上。

神石榴也被認為是一切供佛果物，因其一花多果，一房五百實，有「榴開百子」的形容，代表「多子多孫」生生不息，常被裝飾在蓮花座上，兩側配以棕櫚和蓮花的枝葉，象徵着吉祥如意。所以古文化圖騰裏特別多神石榴圖騰出現，因它代表「吉祥」是最圓滿的意思，及有「共生和諧」凝聚力，所以也稱「俱緣果」；所以新年喜慶當然家中也要必備，佢仲係九運搶運的吉祥食物之一。

神石榴一早被譽為水果界的「紅寶石」，蘊含豐富的營養價值，具美顏、抗炎功效。神石榴出產於埃及、印度、秘魯等地，當中產於埃及、秘魯或以色列的神石榴果籽量少但粒粒飽滿，呈深紅色及紅亮豐沛，果肉血紅如瑪腦，香甜多汁。

營養功效多多：

美顏抗衰老：它含有大量花青素，內含的抗氧化物比綠茶和紅酒還要多上3倍，可以抵抗自由基對皮膚的侵害，預防肌膚變得衰老。

調理月經或更年期的不適：有助平衡女性賀爾蒙作用，紓緩失眠、焦躁、頭疼等症狀。

抗炎：有研究曾指出，多喝神石榴汁，有利降低膽固醇及增加血管彈性，維持心血管健康，有研究證實對慢性炎症也有消炎功效。

改善記憶力、延緩衰老：含高濃度的花青素及鞣花酸，具豐富的抗氧化劑。

幫助抗癌：有醫學研究顯示，當中的萃取物具有避免腫瘤細胞繼續惡化的效果。

防止牙周病：石榴含有一種酶，可防止軟骨磨蝕和分解，防止關節炎、牙肉發炎和牙周病。

此外，亦有說可抗胃潰瘍、助消化、軟化血管、降血脂、血糖和膽固醇等多種功能。雖然它好處多多，但必須注意長期病患者、有腎病人士，或服用精神科藥物的士人要慎吃，最好不吃為妙！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com