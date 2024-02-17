亞洲超星團︱丁子朗獨白爆喊　最近同女友分手？

偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（17日）播出一集是超星練習生第3次舞台公演，當中有清一式香港代表組成的「HOOK」隊，成員包括丁子朗、張鎬濂、 黃星綽、區珀豪、冼靖峰、方玉亨、文佐匡和余宗遙，8人以粉紅及粉藍色服裝上陣演繹《初戀》，身為隊長的丁子朗笑言要邀請現場觀眾一同經歷初戀。「HOOK」隊演出時八子各施各法，歌唱擔當冼靖峰與余宗遙孖住晒靚聲，文佐匡與區珀豪齊齊晒Rap功，方玉亨則大騷招牌芭蕾舞，最後丁丁大晒演技在獨白時流出真眼淚！Rain見狀嘖嘖稱奇：「你是怎麼樣能夠找準時機正好把那顆眼淚掉下來？」丁子朗笑言：「要多多練習，或者是多分幾次手，就可以哭得出來！」Rain即時追問：「你最近和女朋友分手了嗎？」引得全場大笑。

至於另一香港代表黃奕斌（Hugo）所屬的「Super Young High School」隊，八子齊齊化身高中生大晒青春活力一面，當中以Hugo的造型最為吸睛，身形健碩的他穿上背心大騷強勁臂彎！八子雖然已經使盡渾身解數勁歌熱舞，惟他們未能成功俘虜評審的心，Rain坦言：「打仗時候武器是最重要的，我覺得這首歌和你們不怎麼搭，首先是太複雜，然後是動作沒整理乾淨，第三是你們Breakdown的部分，我沒看懂在跳甚麼！」