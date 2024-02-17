戴祖儀拜年識男仔　嘆拍拖有99萬個煩惱

無綫小花戴祖儀今午（17日）亮相婚紗展，獻唱之餘亦與現場粉絲大合照，場面相當熱鬧。台上她自爆近日獲不少友人介紹「新朋友」給她認識，但剛過去的情人節，她則躲在家喪瞓。談到獲牽紅線，她表示：「身邊好多朋友都有另一半，得番我單身，淨係尋日去拜年都有兩個（新朋友），大家交換咗聯絡電話，但暫時未接觸。（咁呢段時間識咗幾多個？）4、5個啦，可能大家都覺得我係筍盤嘅，所以介紹朋友畀我識，但我有金句，就係拍拖有99萬個煩惱，單身就只係得1個，就係冇拖拍嘞。」問是否希望明年情人節「唔使喺屋企瞓」，她說：「原來真係會瞓到頭痛，所以希望出年唔使喺屋企啦。」

談到早前她於網上呼籲粉絲投票，是否支持她推出寫真，結果獲數千人投贊成票：「所以依家好急咁開始籌備，個人嚟講想去台灣影相，同埋趕喺書展推出。（性感尺度？）要睇我收身進展點先決定，我又唔想靠後期（加工），所以真係要睇情況。」

至於好友胡鴻鈞因被揭帶加熱煙彈返港引起熱議，祖儀靦腆說：「藝人遇到呢啲事，好需要空間冷靜，無謂去煩佢嘞。真係唔知同佢講乜好，我都係走先，希望大家新年快樂啦。」