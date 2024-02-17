胡鴻鈞加熱煙風波後首現身　彌補過錯：做對社會有貢獻的事

歌手胡鴻鈞（Hubert）日前由內地返港時，被海關人員從行李中被搜出過百支加熱煙，現正等待上庭。今日Hubert自事件後首次現身公開活動，現場獲大批粉絲舉牌撐場，並大叫「胡鴻鈞我哋永遠支持你」。

活動前Hubert先接受訪問，他先主動道歉：「喺度要好鄭重咁同每一位講對唔住，因為件事上我犯上好重大錯誤，令到屋企人、公司、身邊朋友、支持自己嘅人同歌迷都好失望，所以係要講聲對唔住，經過今次教訓向大家承諾以後對所有事都謹言慎行，確保自己唔會再犯任何錯誤。」問到現時心情，他坦言對自己非常失望：「犯咗個咁嘅錯誤，同埋令身邊愛錫我嘅人都好失望，呢樣對我嚟講係最唔開心嘅事。（有冇對叫你買煙嘅朋友失望？）所有嘅最大責任係自己，自己絕對係責無旁貸。（個朋友有冇同你道歉？）我覺得最錯都係自己。（多唔多幫朋友買嘢？）我經常喺香港同內地工作，有時可以幫到都盡量幫。（以前試過買呢啲煙？）我可以講嘅係咁多。（以後唔再幫朋友帶嘢？）經過呢件事，我要確保自己熟悉咩係可以帶咩係唔可以帶，呢方面我係要去惡補，去熟悉所有法例。（唔敢帶煙？）任何錯誤都唔會去犯。」

Hubert透露公司有就此事向他訓話，他表示：「我的確係做得非常錯，亦會承擔起所有因為呢件事而帶來嘅後果。（公司會唔會有咩懲罰？）大家對我嘅失望以及我對自己嘅失望已經係大懲罰。」至於今次事件有否影響其工作？他透露暫時未收到有工作因此事而被取消的通知：「我本人呢段時間想好好反省。（嚟緊有咩工作？）暫時都係有活動同劇集《執法者們》嘅拍攝，劇集已經開咗工，拍咗一啲。（擔唔擔心被易角？）的確係自己做錯事，我好願意去承擔個責任。（想唔想拍呼籲禁加熱煙宣傳片去洗底？）任何好嘅事情可貢獻社會都好希望做。」他指暫未收到上庭的傳票，而法律方面的意見會交由公司同事處理。

而活動期間發生小插曲，主辦方要求Hubert在演出後做訪問，但Hubert應記者要求在演出前受訪，故此大會跟Hubert的工作人員就此事有少爭執，主辦方還指如果Hubert未能準時出場要告他違約。