【Zac玩Zac食】直火炭飄香

過去一星期嘅新春節日氣氛，大家都係離唔開拜年講祝福語，食好意頭嘅菜式，好似食筍蝦就撈到筍嘢，食髪菜蠔豉就會發財好市，食條魚就年年有餘等；呢幾日我都有跟從師傅妙見天文曆象館深慧大師，每日根據五行所建議嘅飲食宜忌「揀飲擇食」，好似年初六增運宜食燒烤、炭燒物，約咗朋友喺尖沙咀團拜，咁晚飯就揀咗呢間喺廣東道大商場內海濱人行道旁、以西式木炭燒烤概念嘅西餐廳食飯。

餐廳由米芝蓮二星名廚Bjoern Alexander主理，透過半開放式廚房、以直火料理為主要嘅烹調方式，將來自世界各地嘅食材，與荔枝木和杏仁木等不同種類嘅木材搭配，以熊熊烈火和木香凸顯食材獨特魅力。

講到直火炭燒第一時間會諗到牛扒，而呢度嘅荔枝木煙熏戰斧牛扒一定係必食之選；戰斧牛扒以荔枝木於Josper烤爐完美烤製，保留咗牛肉豐富嘅油脂和肉汁，亦有荔枝木嘅芬芳香氣。餐廳更特備四款自家製醬汁嚟增添風味，分別有帶辣味嘅辣根忌廉醬和五重黑椒醬，以及富奶油香嘅焦化牛油醬和芫荽阿根廷青醬畀大家選擇。

餐廳嘅海鮮佳餚同為焦點，更特別嘅係烹製時將亞洲菜烹飪元素融入菜單中，一道「炭烤白鱔、香蒜、芫荽、檸檬」，白鱔新鮮肥美，經炭烤煙熏後，焦脆嘅魚皮充滿炭香，魚肉嫩滑爽口帶油香，上面香蒜脆脆哋、仲有芫荽香、檸檬酸，令呢份炭烤白鱔提升咗層次，伴以大蒜歐芹醬調味，多咗種特色嘅味道。

甜品見每枱必點嘅「炭烤菠蘿」，咁當然要試吓啦！大廚將菠蘿以炭火烤過再切粒，混合椰子雲呢拿雪糕，放入半邊菠蘿入面，再以蛋白霜覆蓋，上桌時用冧酒在蛋白霜上輕輕火炙，入口洋溢着雪糕嘅清甜，同埋淡淡嘅火炙酒香餘韻，好味之餘亦絕對係打卡首選。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

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