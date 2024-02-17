性感女星疑情史混亂惹家暴：找個處女就沒問題！

台灣女星林千又，因同諧星納豆有過一後情史而打開知名度，本身係綜藝節目《國光幫幫忙》助理主持嘅佢，近年已淡出幕前轉戰代購事業。而不時透過社交網同粉絲分享生活點滴嘅佢，日前（16日）就傳出畀男友家曝嘅消息，仲自爆已經對方已經唔係第一次之餘，更晒出多張受傷及屋企被搗亂嘅相。

林千又晒出多張屋企凌亂及受傷相，透露：「這個人渣闖進我家，把我家毀了，把我的包全部都偷走，我們法院見！40歲的大老闆，台積電的供應商會幹這種事！」隨後更以黑底白字控訴：「我閉上眼睛，眼淚就不停的流，為甚麼我已經乖到這樣，還是要被一直誤會？喝醉就可以打人嗎？醒來說對不起就可以沒事嗎？那我到底算甚麼？」

另外，林千又亦提到每個人都有前男友，但唯獨對方太在意佢嘅「往事」：「我跟前男友發生甚麼事，關你甚麼事？我跟你在一起三年，我有做對不起你的事嗎？我有劈腿嗎？你沒有前女友前妻嗎？你去找個處女，就沒有這些問題。」並晒出佢去年8月被打送院後，男方對佢許下嘅10點改變諾言截圖，林千又表示後悔唔應該相信對方及撤告：「他說要送我一台車讓我回台灣，所以我撤告。」點知返到台灣後，男方又即刻退訂新車，令佢嬲爆直言：「男人說的話都是屁，我真的太傻了。」