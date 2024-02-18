【是日通勝】

農曆正月初九

甲辰年 丙寅月 壬子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、開市、動土

忌：開渠、放水、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：12、30、19

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

金牛座：謀事有阻力，若遇到問題一定要問個明白。

雙子座：財運稍為好轉，但仍需謹守量入為出原則。

巨蟹座：愛情運急跌，處理感情問題切忌拖泥帶水。

獅子座：桃花運上升，女生多用粉紅色可增強魅力。

處女座：宜趁周日接觸大自然，給緊繃的身心鬆綁。

天秤座：財運佳但花費要謹慎，以免買來無用東西。

天蠍座：心態正面，別人願意親近，運勢會好起來。

人馬座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

山羊座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

水瓶座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

雙魚座：爭取好姻緣要靠自己，多用橙色對你有利。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 人緣好

（跌）馬 財運差

鼠：聽到別人的誇讚，有眉飛色舞的感覺。

牛：健康運一般，胃口不佳，飲食宜清淡。

虎：靈魂之窗要保護好，切勿躺着玩手機。

兔：財運回升，對投資理財有了新的靈感。

龍：生活平穩，沒有大事發生，要懂感恩。

蛇：飲食要適可而止，晚上不宜再吃消夜。

馬：是日沖煞，財運比較差，易入不敷支。

羊：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

猴：毋須跟別人比較，以免承受太大壓力。

雞：欲速則不達，放慢投資步伐比較有利。

狗：運勢變差，出門要特別留意交通安全。

豬：珍惜眼前一切，不要把煩惱放在心上。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

龍年偏財位有甚麼生旺秘笈或禁忌？

九星中，除了有掌管正財運的八白正財星之外，還有一個負責掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權；相反，當此星失令，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。

踏入2024甲辰年，六白武曲星飛臨東北位，若想投資獲利、催動驛馬、增強偏財運，可在家居東北位作催旺布置。以下為4大催旺竅門，可增強新一年的投機運、職場運和偏財運，並要避免觸犯4個偏財位禁忌！

偏財位4大催旺竅門：

1.擺放魚缸，養金魚、紅龍等。與正財位相反，偏財位需要具流動性的物件，寓意以水為財，生生不息。

2.放置裝有銅幣的聚寶盤，以達到聚財、吸財的意象。

3.擺放音響、鋼琴等，聲音可以輔助偏財星，增加財源。

4.添置圓形金屬的鐘飾，有轉輪裝置更佳。

偏財位4大禁忌：

1.忌缺少陽光、人造光源。忌安裝燈膽數目為2、5、7、9的燈具。

2.少放舊物和雜物，容易藏污納垢、聚積灰塵，從而影響運勢。

3.不宜擺放帶刺或尖葉類植物，如仙人掌、玫瑰花等。

4.切勿安裝明鏡，以免打亂室內磁場，影響情緒。