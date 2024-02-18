娛圈單打︱東洋古怪女團　竟掀中港矛盾

內地潮興《科目三》舞步，趁農曆新年訪港的日本人氣舞團Avantgardey入鄉隨俗，在社交網上傳大跳《科目三》的短片，詎料沒有換來讚賞，反而又激起中港矛盾爭議，嚇得這班女團在一小時後急急刪片！

Avantgardey其後改為上傳歌神許冠傑《打雀英雄傳》作背景的跳舞短片，旋即獲本港網民激讚夠貼地，有誠意。講到尾，又係大香港及反中心態作祟，跳隻舞啫，使唔使咁呀？

有指Avantgardey之所以大跳《科目三》，係拜早前同麥玲玲師傅合作後，得到師傅指點所賜，點知好心做壞事，反而令一班女仔被鬧。老實講，《科目三》雖然在內地熱爆，但香港未算流行，然而跳舞既係藝術亦係娛樂，香港網民偏偏乜都扯上政治，真係好失禮。

講番呢隊女團，19位成員高矮肥瘦相若，向以「神同步」聞名，個個都以同樣的齊蔭髮型、女學生校裙Look示眾，加上浮誇表情，確係幾盞鬼趣致。她們在全球四出表演及參賽，贏來讚譽，今次趁新春首度訪港，參加大年初一的花車巡遊匯演，風頭一時無兩。

不過咁，中國人新正頭好講意頭，有網民就覺得，新年流流見到一班木無表情、笑容欠奉的女仔大跳古怪舞步，似乎唔多老利。同時認為舞步欠缺美感，加上人人瞪大一雙「死魚眼」，有嚇親的感覺。咁講啦，Avantgardey都係娛樂大眾啫，第一次見面，大家當係見識新事物就好，實在毋須咁苛刻！不如檢討下自己，點解乜都要扯上中港矛盾啦！