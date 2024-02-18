黃筠兒歌聲吸引　周吉佩認證靚樣無變

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）與歌手黃筠兒（Chloe）早前現身新城新春團拜，原來未入行前早有一面之緣，因為他們都是歌唱比賽常客，吉吉表示17年前已見過Chloe，當時Chloe才13歲。Chloe讚吉吉為人好友善，主動相認「重聚」合照，她笑說:「細個時參加有線嘅音樂比賽，估唔到佢有留意我唱歌，認得我，證明我個樣無變，哈哈！」Chloe提到新年有不少新搞作，一直有參與歌舞劇《我們的青春日誌》並擔任女主角「Jessica」，至今已演出超過200多場，她透露將轉做同劇另一主角「Nancy」，由乖乖女角色逆轉做壞女孩，考驗演技和唱功。她又透露將會在新城做客席主持，與藝人譚玉瑛及何基佑一同主持全新節目「QK玉瑛室」，她表示：「以前上電台都係以歌手身份接受訪問，今次做主持去訪問嘉賓，係一個好新嘗試，期待新節目在三月份推出。」

另外，事業穩步向前，感情卻沒有這般順利，據知她與脊骨神經科醫生男友Anthony經已分手，回復單身，Chloe身邊友人透露，日前Chloe臨時應女友人邀請去睇Twins演唱會尾場，散場時竟遇上男友，身邊還有一名女子，有指她上前了解，有人立即閃走，其後更火速清空社交網合照，友人透露當天剛好是他們拍拖一周年，估不到紀念日變成分手日。