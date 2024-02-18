年僅19歲《打死不離3父女》印度童星罕見疾病離世

2016年曾主演過印度賣座電影《打死不離3父女》（Dangal）的印度童星Suhani Bhatnagar前日（16日）被傳出死訊，終年19歲。

消息傳出後令各界震驚，在《打》片中飾演其父親的印度巨星阿米爾汗（Aamir Khan）的公司於社交網站發文哀悼：「如果沒有Suhani，《打死不離3父女》就不完整。Suhani，你永遠是我們心目中的大明星，願你安息。」她於2016年在其電影處女作《打》中飾演二女兒「芭碧塔」（Babita Kumari Phogat），令知名度大增。不過《打》亦是她唯一一部作品。《打》是以真人真事改編，講述印度首位女摔角手在國際賽獲金牌的勵志故事，而真實版的摔角手芭碧塔亦有於社交網站留言表示對Suhani的死訊不相信及震驚。

雖然官方沒有透露Suhhani的死因，但據她的父親透露兩個月前，Suhani的手開始腫脹，起先以為無大礙，但腫脹逐漸擴散到全身，諮詢了多名醫生的意見，但始終找不到病因，直到大約11日前，她被送往新德里的醫院才發現她罹患「皮肌炎」（dermatomyositis），這是一種罕見的自體免疫疾病。