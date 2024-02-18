【心理測驗】測測你的出軌指數

韓星李孝利在節目中提到因為害怕自己出軌，所以選擇在島上隱居。那麽你覺得自己對感情不忠的機率有多高？或是你好奇自己的另一半有沒有出軌的可能呢？以下小紅書火爆的心理測驗（@簡單心理Uni）能看出你被誘惑的指數有多高。

【問題】如果一輩子只能做一種家務，你會選擇哪個？

A.刷馬桶

B.洗碗

C.拖地

D.倒垃圾

【答案分析】

A.你的出軌指數為0%，絕對不受誘惑。

選擇刷馬桶的你，根本不屑於外面的花花草草。你非常地愛你的家庭，富有責任心，願意為家庭犧牲任何事物，因為家對你來説就是一切。這類型的人只要安定下來決定結婚之後，任何誘惑對他來講根本就是空氣，完全看不見也沒有感覺。

B.你的出軌指數為40%，有色心沒色膽。

選擇洗碗的你，只是一介平凡人，因此面對誘惑多少會有些動搖。但這類型的人色大膽小，看到心動的異性還是會欣賞，甚至還會有對對方的美好幻想，可是真踏出禁忌的那一步時，又磨磨蹭蹭，不敢輕舉妄動，因為內心也擔心將會面對的後果。

C.你的出軌指數為80%，有想法也有行動。

選擇拖地的你，一直都有些蠢蠢欲動，並且道德和情感在不斷地拉扯。雖然這類人心知何謂社會的公序良俗，並且一直以此約束自己，不要越界，提醒要做好自己在婚姻中的角色，但強忍著的你很有可能會在某一天破戒，並一發不可收拾。

D.你的出軌指數為95%，不錯過任何外遇機會。

選擇倒垃圾的你，對待感情一直都是保持著比較開放的態度，覺得遇到誘惑是一種天意，根本沒想過去抵抗，甚至很樂意接受。如果剛好有機會遇到感興趣的異性，甚至對方也對你有意，絕對會馬上主動出擊。