單拖開騷狂派福利！南優賢獲粉絲送蛋糕補祝生日

韓國男團INFINITE成員南優賢，昨晚（17日）起一連兩晚假旺角麥花臣場館舉行演唱會，是他首次以個人身份舉行個唱。

昨晚的演出在晚上7點左右開始，南優賢身穿黑色閃爆戰衣登場，以歌曲《Hold On Me》揭開序幕，緊接唱出《Rain》及《My Daily》之後，他便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係南優賢！」他指今次是首次單獨來港開騷，所以特別緊張，而香港粉絲團送上蛋糕祝賀他舉行個唱，亦為2月8日過33歲牛一的他補祝生日，令他十分驚喜，立即用廣東話大讚港迷「世一」。

他透露前一日到港後為了更了解香港，除了品嘗炒辣蟹之外，亦逛了尖沙咀和旺角波鞋街，期間更撞見粉絲。而昨晚的Dress code（衣着顏色）是紅色，粉絲為了贏得南優賢親自製作的戒指而悉心打扮，扮成瑪利歐、財神、蜘蛛俠、超人、揮春及辣椒等，亦有多名粉絲穿上古裝，將演唱會變成變裝派對，南優賢選出打扮得最出位的多位粉絲，再以猜包剪揼的方式決定得獎的6位幸運兒。

南優賢之後再唱出《Shooting Star》、《California》及《I Love You》等歌曲，期間他走落台繞場一周，與多位粉絲手拉手合唱。去年曾患胃腸道基底癌的他最後特別多謝大家一直的陪伴：「如果沒有大家，我可能無法生存下去，多謝大家救了我，希望今後也可以繼續在一起，我會以歌手南優賢的身份努力唱歌報答大家！」