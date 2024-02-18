【營事檔案】橙皮芝士麻糬波波

麻糬波波口感有嚼勁，款式多變，可甜可鹹，例如朱古力味、芝士味、肉鬆味，甚至最近熱賣的菠蘿皮麻糬波波，引起不少人的喜愛。而今次利用了芝士，並加入了糖漬橙皮增添香氣，不會太甜但同時保留少許澀味，結合獨特的味覺享受。

橙皮含果膠有助腸道健康

橙皮指的是橙的外皮，加入了糖醃製而成，橙皮通常被用來增添食物的香氣。橙皮中含有大量的果膠，可幫助促進腸胃蠕動，帶走身體的廢物經由糞便排出體外。而常見的食物添加劑的果膠都是由蘋果或柑橘的果皮萃取出來，有凝膠、增稠及乳化等作用，可製造果醬、果凍、乳酪及雪糕等。

麻糬難消化不宜過量

麻糬波波以及其實口感有嚼勁的糕點都是使用糯米粉和木薯粉製成，兩者在分解時有些成分難被身體吸收，大腸內的細菌會令難以消化的成分發酵，產生氣體，因而感到胃氣脹。因此有胃氣脹、消化系統不佳的人、老人家及小孩等都不建議過量食用麻糬或糯米製品。

橙皮芝士麻糬波波

材料：

麻糬波波預拌粉 200克

蛋 60克

水 120克

油 40克

橙皮粒 20克

芝士粉 10克

芝士碎 20克

做法：

1) 將預拌粉、蛋、水及油用打蛋器打至糊狀

2) 加入芝士碎、芝士粉及橙皮粒拌勻

3) 在焗盤上唧出圓形的麻糬波波

4) 焗爐180度焗20分鐘，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。