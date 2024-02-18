好玩東南亞菜　刺激又滋味

不少港人愛在假日出走旅遊，氣溫宜人、風光明媚的東南亞是首選，可以狂玩水上活動做Spa兼嘗遍美食。想去玩又無時間出門？本地有新開的東南亞風味餐廳，除提供創意和傳統的菜式外，更有玩樂體驗，讓大家不用搭飛機都有度假感覺。

享受衝浪 細味傳統馬拉菜

不少人去東南亞都愛玩各項水上活動，自問平衡感好、身手敏捷的更愛去衝浪！一間剛於啟德開業的東南亞風味餐廳酒吧，以衝浪島嶼為主題，佔地逾1.4萬平方呎，廣闊空間再加高樓底，令人保持身心放鬆。餐廳一面設有大型室內衝浪場，由於創辦人曾於峇里居住了4年，希望為客人身處餐廳都有度假感覺，於是將海邊衝浪文化帶到室內。還特別設置先進的衝浪模擬器，加上專業的教練作指導，無論是初學者或專業衝浪者都可以從中找到樂趣。

玩完衝浪，正好移師到餐廳，品嘗由主廚Heri Raharjo主理的印尼、泰國和越南等地東南亞美食。頭盤可先來一客大蝦木瓜沙律或加多加多沙律，前者鮮爽開胃，後者以多款蔬菜配傳統的加多加多醬製作，滿口花生香氣。吃過沙律，來一口熱辣辣又香辛的泰式大蝦冬蔭功湯，品嘗香辛蝦肉，令胃口大開。

適合分享的主菜有很多選擇，鮮嫩的青檸辣椒蒸盲鰽魚，面層鋪滿免治肉碎，加酸爽青檸汁、辣椒和蒜蓉等調混的醬汁，先蒸後煮，上桌時置有小火爐保持微溫，鮮嫩魚肉配泰式珍珠奶茶，酸香鮮味。愛惹味的可柯打招牌菜的巴東牛肉；牛肉加用椰奶、紅辣椒和蒜等混合的醬汁慢煮3至4小時，入口即溶，配番薯片加添口感。最後來一口甜美的斑蘭薄餅卷，又或是各式特飲或雞尾酒，滿足之餘，又能洗去一身運動後的疲憊。

摩登泰菜 百變咖喱

泰國是不少香港人的旅遊熱門地之一，除了水上活動和Spa外，近幾年當地亦有很多著名和星級的餐廳開業，讓泰菜變得高級和富創意。尖沙咀新開的創意泰菜館及無國界風格酒吧，菜式由廚藝總監周世韜師傅設計，周師傅在泰菜上融入中式烹調手法，為客人帶來不一樣的泰國美食體驗。

泰國人氣高企的冬蔭公，除了採用南薑、香茅和檸檬葉等10多款香料香調和調味料製作外，周師傅特地加入索汁的腐皮配海鮮炮製成「泰皇冬蔭功」，鮮味突出又富層次。另一道冬蔭功脆皮燒雞，就將泰國湯品融入中式炸子雞，三黃雞抹上冬蔭功醬醃過夜，經中式風乾過程再炸，惹味又香脆。

適合配飯或麵包的咖喱，同樣多選擇。升級的「泰皇咖喱龍蝦」選用原隻澳洲龍蝦炮製，和咖喱汁及滑蛋一起吃，嫩滑又濃厚。經24小時慢煮的紅咖喱和牛面頰，表面裹上酥皮烤焗，肉質軟腍又不肥膩，令人胃口大開。店內亦有多款加入中泰食材如椰青水、青檸、五香糖水和香茅等調配創意而成的雞尾酒，喝時配泰式脆蠔餅，又或以泰國翟道翟周末市場紅磚屋作藍本設計的紅磚豆腐，隨時令你猶如置身泰國夜市之中。